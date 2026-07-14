Si è conclusa a Martina Franca, in provincia di Taranto, l’undicesima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”. A trionfare il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e la sindaca di Casacalenda (Molise), Sabrina Lallito. Con gli chef Isabella Potì e Floriano Pellegrino, hanno conquistato la giuria con una insalata tiepida di mare, aggiudicandosi il podio.

La finale del 13 luglio 2026 ha visto sfidarsi cinque squadre (arancione, viola, blu, rosa e verde) con ricette ispirate alle tradizioni gastronomiche estive. La squadra rosa di Angarano e Lallito ha prevalso per affiatamento.

«Siamo stati una squadra davvero affiatata», ha dichiarato Angarano. Lallito ha aggiunto: «Una vittoria che unisce due regioni. Mi porto a casa un grande premio e una nuova grande amicizia».

I protagonisti della sfida culinaria

Tra le altre squadre in gara: l'arancione con Lucia Palombella (Lizzano) e Gianfranco Palmisano (Martina Franca) e gli chef Andrea Catalano e Gianfranco Palmisano. La viola con Marco Galiano (Trani) e Francesco Paolo Ricci (Bitonto) e le chef Antonella Ricci e Angela D’Errico. La verde con Francesco Rogoli (Mesagne) e Teresa Colucci (Pietrapertosa) e le chef Maria Antonietta Santoro e Tiziana Mita. La blu con Giampaolo Romanazzi (Valenzano) e Giuseppe De Tomaso (Turi) e gli chef Nadia Tamburrano e Giammichele Pagone.

La giuria era composta da rappresentanti del settore imprenditoriale e gastronomico pugliese.

Fuori concorso, una brigata d'eccezione ha visto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, e il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, supportati dagli chef Domingo Schingaro, Rosario Didonna, Vinod Sookar e Giuseppe Frizzale. Decaro ha ironizzato: «Per me è decisamente più semplice amministrare che cucinare. Per fortuna i pugliesi non hanno mai assaggiato un piatto preparato da me».

Organizzazione e prospettive future

L’evento, ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato da Rp Consulting di Bari, ha riscosso grande successo.

Romano ha evidenziato la complessità nel coordinare le figure: «Mettere insieme sindaci e chef non è semplice: gli chef sono un gruppo molto unito e si rendono sempre disponibili, mentre coordinare gli amministratori richiede un lavoro maggiore».

La serata è stata condotta da Mauro Pulpito, con la speaker di Radionorba Claudia Cesaroni e il comico Alessio Giannone (Pinuccio). Il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, ha espresso soddisfazione per aver ospitato una manifestazione che ha promosso sinergia e valorizzazione della cucina locale. L’organizzazione ha già annunciato un appuntamento speciale: a dicembre, per Natale, una Special Edition di “Sindaci, ai fornelli!”, dedicata ai sapori e ai piatti della tradizione natalizia.