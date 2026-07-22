La Pizzeria Gorizia, storica insegna nel vivace quartiere del Vomero a Napoli, è da oltre un secolo un punto di riferimento per la tradizione gastronomica partenopea. Fondata nel 1916 in via Bernini, deve il suo nome a un significativo episodio della storia italiana: la presa della città di Gorizia durante la Prima Guerra Mondiale. L'insegna, con la dicitura "Gorizia 1916", ne testimonia le profonde radici storiche.

Il locale è celebre per la sua fedeltà alla tradizione culinaria napoletana, offrendo pizze preparate secondo ricette classiche e con ingredienti selezionati.

Nel tempo, la Pizzeria Gorizia ha mantenuto un'atmosfera sobria e familiare, divenendo un apprezzato luogo di ritrovo per residenti e visitatori. La gestione, tramandata di generazione in generazione, ha preservato l'identità storica del locale, elogiato per l'eccellenza delle sue pizze e il legame con la cultura cittadina.

Il nome "Gorizia": un legame storico inatteso

La scelta del nome "Gorizia" può apparire un apparente controsenso gastronomico, evocando una città distante da Napoli. Tuttavia, si inserisce nel contesto storico della Prima Guerra Mondiale, quando la conquista di Gorizia fu celebrata con enfasi in tutta Italia. La pizzeria ha saputo integrare questa peculiarità nella propria identità, divenendo parte integrante del ricco tessuto sociale e culturale del Vomero.

L'arredamento e l'atmosfera riflettono ancora oggi la sua storia ultracentenaria.

Il Vomero: tra storia e sapori napoletani

Il quartiere del Vomero, sede della Pizzeria Gorizia, è rinomato per la sua vivacità e i numerosi locali storici. Qui, la Pizzeria Gorizia si distingue per la continuità della sua proposta gastronomica e la costante attenzione alla qualità. Questi elementi hanno consolidato la sua eccellente reputazione. Il locale è un esempio emblematico di come tradizione e storia possano coesistere armoniosamente e prosperare in un contesto urbano in continua evoluzione, mantenendo viva l'autenticità dei sapori napoletani.