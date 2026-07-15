Piero Antinori, figura emblematica del settore vitivinicolo italiano, è stato insignito del prestigioso premio Maestro dell’Arte della Cucina Italiana per la categoria vino. Il significativo riconoscimento gli è stato consegnato la mattina del 15 luglio, una data doppiamente celebrativa, coincidendo con il suo ottantottesimo compleanno.

Visibilmente commosso, Antinori ha espresso profonda gratitudine e un senso di grande onore per il premio ricevuto, definendolo "un riconoscimento molto importante". Ha inoltre sottolineato come questo traguardo rappresenti un "grande stimolo" per proseguire nell'incessante ricerca e produzione di vini sempre migliori.

L'obiettivo, ha ribadito, è contribuire in maniera sempre più significativa a rafforzare l’immagine del made in Italy nel mondo. Secondo le sue parole, il premio valorizza ulteriormente il ruolo cruciale che la cucina italiana e i suoi eccellenti prodotti rivestono nel panorama enogastronomico internazionale.

L'affermazione globale della cucina italiana

Nel corso della cerimonia, Piero Antinori ha tracciato un quadro dell'impressionante evoluzione che la cucina italiana ha compiuto negli ultimi cinquant’anni. Grazie a progressi straordinari, essa è riuscita a imporsi come "il simbolo del buon vivere in tutto il mondo". Con convinzione, ha affermato che "oggi la cucina italiana non è più seconda a nessuno", evidenziando il suo notevole e insostituibile contributo.

Questo apporto non si limita soltanto a consolidare l’immagine complessiva del made in Italy, ma si estende anche alla promozione di tutti i prodotti dell’agricoltura italiana, i quali trovano nella ristorazione di qualità un veicolo privilegiato per raggiungere il pubblico internazionale.

La tradizione secolare della famiglia Antinori nel mondo del vino

La famiglia Antinori incarna una delle realtà vinicole più antiche, prestigiose e conosciute a livello globale. La storica azienda Marchesi Antinori vanta una tradizione ininterrotta nella produzione di vino che si protrae per oltre seicento anni, un percorso straordinario che ha attraversato ben ventisei generazioni. Questo impegno secolare si traduce in una costante e profonda dedizione alla valorizzazione del territorio e alla promozione della cultura del vino italiano.

Attraverso la sua opera, la famiglia Antinori contribuisce in modo determinante alla diffusione e all'affermazione del made in Italy nel prestigioso e competitivo settore enogastronomico internazionale.