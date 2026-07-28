La pizza " Vittoria" al nero di seppia, zucchine e gamberetti è un rustico della gastronomia italiana rivisitato da me. In realtà i condimenti della pizza sono di solito fantasiosi e buoni. I pizzaioli Italiani si sbizzarriscono nel farcire le migliori e innovative . Poche sono però le creazioni gourmet con il pesce. In genere è più facile condire pane e pasta con affettati o prodotti vegetali. Ammetto di essere un'amante della pizza con il pesce, ma di solito nei menù la trovo alla marinara e basta. Così ho avuto l'idea di trasferire su questo meraviglioso prodotto lievitato tutto italiano un connubio adoperato per condire la pasta, un'altra eccellenza del nostro paese.
Le linguine: Zucchine e gamberetti ma nella pizza. Una versione allestita alla domenica in casa mia per mancanza di tempo, ma apprezzata dalla mia mamma. Ottima da abbinare ad un vino da tavola :Trebbiano. Le note tanniche di questo magico elisir mitigheranno il sapore deciso dei crostacei esaltandone il gusto. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più stuzzicante. Buon appetito!
Ingredienti
Quantitativi per 4 persone
Tempo di preparazione 2 ore
Tempo di cottura 30 minuti circa
- 600 grammi di farina per pizza oppure 00
- 1 panetto di lievito di birra per pizza fresco
- 320 grami di acqua
- 30 grammi circa di latte intero
- 10 grammi di olio
- 10 grammi di sale
- 10 grammi di zucchero
- 300 grammi di gamberetti spigliati e cotti ala vapore
- 350 grammi di zucchine genovesi
- un ciuffo di prezzemolo
- una busta da 300 grammi di nero di seppia
- olio evo
- 1 spicchio di aglio
- 1 cipolla
- un pizzico di peperoncino
- stracciatella di bufala per guarnire
- qualche sarada salata
Preparazione
Per prima cosa preparare l'impasto della pizza: In una ciotola sciogliere il lievito fresco nell'acqua e aggiungere il latte, il sale e lo zucchero e mescolare.
Aggiungere la farina setacciata a pioggia e impastare energicamente. Dopo qualche minuto dovrebbe risultare liscio ed omogeneo. Mettere a riposare la pizza in una scodella coperta da un canovaccio per circa un'ora. Nel frattempo preparare i condimenti. In un pendolino mettere a rosolare lo spicchio di aglio nell'olio aggiungere un po' di prezzemolo e poi addizionare con il nero di seppia. Aggiustare di sale e lasciare andare per qualche minuto. Spegnere e fare raffreddare. Preparare il condimento con zucchine e gamberetti. Mondare la cipolla e rosolarla nell'ilio evo poi aggiungere le zucchine tagliate a dadini e mescolare cuocendo. Aggiungere un pò di prezzemolo e peperoncino. A fine cottura aggiungere i gamberetti e mescolare.
Stendere l'impasto in una teglia e lasciarlo riposare per mezz'ora. Aggiungere le sarde nella pasta e coprirlo di nero di seppia. Lasciare un pò di nero per la guarnizione. Aggiungere metà condimento e mettere il forno per la cottura. Cuocere, gli ultimi minuti aggiungere l'intero condimento e rimettere in forno per altri 8 minuti. Sfornare e guarnire con la stracciatella e il nero di seppia a piacere.