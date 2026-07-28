La pizza " Vittoria" al nero di seppia, zucchine e gamberetti è un rustico della gastronomia italiana rivisitato da me. In realtà i condimenti della pizza sono di solito fantasiosi e buoni. I pizzaioli Italiani si sbizzarriscono nel farcire le migliori e innovative . Poche sono però le creazioni gourmet con il pesce. In genere è più facile condire pane e pasta con affettati o prodotti vegetali. Ammetto di essere un'amante della pizza con il pesce, ma di solito nei menù la trovo alla marinara e basta. Così ho avuto l'idea di trasferire su questo meraviglioso prodotto lievitato tutto italiano un connubio adoperato per condire la pasta, un'altra eccellenza del nostro paese.

Le linguine: Zucchine e gamberetti ma nella pizza. Una versione allestita alla domenica in casa mia per mancanza di tempo, ma apprezzata dalla mia mamma. Ottima da abbinare ad un vino da tavola :Trebbiano. Le note tanniche di questo magico elisir mitigheranno il sapore deciso dei crostacei esaltandone il gusto. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più stuzzicante. Buon appetito!

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 2 ore

Tempo di cottura 30 minuti circa

600 grammi di farina per pizza oppure 00

1 panetto di lievito di birra per pizza fresco

320 grami di acqua

30 grammi circa di latte intero

10 grammi di olio

10 grammi di sale

10 grammi di zucchero

300 grammi di gamberetti spigliati e cotti ala vapore

350 grammi di zucchine genovesi

un ciuffo di prezzemolo

una busta da 300 grammi di nero di seppia

olio evo

1 spicchio di aglio

1 cipolla

un pizzico di peperoncino

stracciatella di bufala per guarnire

qualche sarada salata

Preparazione

Per prima cosa preparare l'impasto della pizza: In una ciotola sciogliere il lievito fresco nell'acqua e aggiungere il latte, il sale e lo zucchero e mescolare.

Aggiungere la farina setacciata a pioggia e impastare energicamente. Dopo qualche minuto dovrebbe risultare liscio ed omogeneo. Mettere a riposare la pizza in una scodella coperta da un canovaccio per circa un'ora. Nel frattempo preparare i condimenti. In un pendolino mettere a rosolare lo spicchio di aglio nell'olio aggiungere un po' di prezzemolo e poi addizionare con il nero di seppia. Aggiustare di sale e lasciare andare per qualche minuto. Spegnere e fare raffreddare. Preparare il condimento con zucchine e gamberetti. Mondare la cipolla e rosolarla nell'ilio evo poi aggiungere le zucchine tagliate a dadini e mescolare cuocendo. Aggiungere un pò di prezzemolo e peperoncino. A fine cottura aggiungere i gamberetti e mescolare.

Stendere l'impasto in una teglia e lasciarlo riposare per mezz'ora. Aggiungere le sarde nella pasta e coprirlo di nero di seppia. Lasciare un pò di nero per la guarnizione. Aggiungere metà condimento e mettere il forno per la cottura. Cuocere, gli ultimi minuti aggiungere l'intero condimento e rimettere in forno per altri 8 minuti. Sfornare e guarnire con la stracciatella e il nero di seppia a piacere.