La pizza " Vittoria" al nero di seppia, zucchine e gamberetti è un rustico della gastronomia italiana rivisitato da me. In realtà i condimenti della pizza sono di solito fantasiosi e buoni. I pizzaioli Italiani si sbizzarriscono nel farcire le migliori e innovative . Poche sono però le creazioni gourmet con il pesce. In genere è più facile condire pane e pasta con affettati o prodotti vegetali. Ammetto di essere un'amante della pizza con il pesce, ma di solito nei menù la trovo alla marinara e basta. Così ho avuto l'idea di trasferire su questo meraviglioso prodotto lievitato tutto italiano un connubio adoperato per condire la pasta, un'altra eccellenza del nostro paese.

Le linguine: Zucchine e gamberetti ma nella pizza. Una versione allestita alla domenica in casa mia per mancanza di tempo, ma apprezzata dalla mia mamma. Ottima da abbinare ad un vino da tavola :Trebbiano. Le note tanniche di questo magico elisir mitigheranno il sapore deciso dei crostacei esaltandone il gusto. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più stuzzicante. Buon appetito!

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 2 ore

Tempo di cottura 30 minuti circa

  • 600 grammi di farina per pizza oppure 00
  • 1 panetto di lievito di birra per pizza fresco
  • 320 grami di acqua
  • 30 grammi circa di latte intero
  • 10 grammi di olio
  • 10 grammi di sale
  • 10 grammi di zucchero
  • 300 grammi di gamberetti spigliati e cotti ala vapore
  • 350 grammi di zucchine genovesi
  • un ciuffo di prezzemolo
  • una busta da 300 grammi di nero di seppia
  • olio evo
  • 1 spicchio di aglio
  • 1 cipolla
  • un pizzico di peperoncino
  • stracciatella di bufala per guarnire
  • qualche sarada salata

Preparazione

Per prima cosa preparare l'impasto della pizza: In una ciotola sciogliere il lievito fresco nell'acqua e aggiungere il latte, il sale e lo zucchero e mescolare.

Aggiungere la farina setacciata a pioggia e impastare energicamente. Dopo qualche minuto dovrebbe risultare liscio ed omogeneo. Mettere a riposare la pizza in una scodella coperta da un canovaccio per circa un'ora. Nel frattempo preparare i condimenti. In un pendolino mettere a rosolare lo spicchio di aglio nell'olio aggiungere un po' di prezzemolo e poi addizionare con il nero di seppia. Aggiustare di sale e lasciare andare per qualche minuto. Spegnere e fare raffreddare. Preparare il condimento con zucchine e gamberetti. Mondare la cipolla e rosolarla nell'ilio evo poi aggiungere le zucchine tagliate a dadini e mescolare cuocendo. Aggiungere un pò di prezzemolo e peperoncino. A fine cottura aggiungere i gamberetti e mescolare.

Stendere l'impasto in una teglia e lasciarlo riposare per mezz'ora. Aggiungere le sarde nella pasta e coprirlo di nero di seppia. Lasciare un pò di nero per la guarnizione. Aggiungere metà condimento e mettere il forno per la cottura. Cuocere, gli ultimi minuti aggiungere l'intero condimento e rimettere in forno per altri 8 minuti. Sfornare e guarnire con la stracciatella e il nero di seppia a piacere.

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