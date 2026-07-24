Nel Foggiano è stata presentata 'Riaccolto', una passata di pomodoro etica prodotta nelle campagne locali grazie a una virtuosa collaborazione. Il progetto vede l'unione di forze tra il consorzio di cooperative sociali Oltre, l’associazione Ghetto Out – Casa Sankara e le cooperative sociali Africa di Vittorio, Altereco e Ortovolante. Sostenuto da Coop Alleanza 3.0 e Legacoop Puglia, il prodotto è distribuito nel circuito di Coop Alleanza 3.0, ampliando la sua portata e impatto.

La presentazione è avvenuta durante la “Festa del pomodoro” allo Slow Park di Foggia, nell’ambito del “Capitanata Spring Festival – Summer edition”.

L'evento, promosso dal consorzio Oltre per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio, si è svolto il 23 luglio 2026. Il programma ha incluso laboratori, workshop e degustazioni, coinvolgendo rappresentanti di associazioni impegnate contro il caporalato e a favore dell’inclusione sociale e lavorativa.

Un modello di collaborazione per l'inclusione sociale

Il progetto 'Riaccolto' nasce dalla volontà di offrire un prodotto “libero da caporalato e sfruttamento”. Questo è stato ribadito durante il workshop, che ha visto la partecipazione di Yvan Sagnet (NoCap), Vincenzo Pugliese (Altereco), Papa Latyr Faye (Ghetto Out – Casa Sankara), Adriana Circelli e Francesca Fragassi (Coop Alleanza 3.0).

L’obiettivo è duplice: garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori agricoli e promuovere la qualità del prodotto, valorizzando le risorse locali.

La passata 'Riaccolto' è un esempio concreto di filiera etica e sostenibile, frutto di una sinergia tra realtà sociali e cooperative impegnate a contrastare lo sfruttamento lavorativo. La distribuzione tramite Coop Alleanza 3.0 mira a sensibilizzare i consumatori e a favorire la diffusione di pratiche virtuose nel settore agroalimentare.

La Capitanata: cuore della produzione etica del pomodoro

La Capitanata, area della provincia di Foggia, riveste un ruolo strategico nella produzione nazionale di pomodoro da industria. Il territorio, noto come “l’oro rosso”, è da tempo al centro di iniziative volte a promuovere l'inclusione sociale e a contrastare il caporalato, piaga che ha segnato il comparto agricolo locale.

Eventi come la “Festa del pomodoro” e progetti come 'Riaccolto' si inseriscono in questo contesto, offrendo occasioni di confronto, formazione e promozione delle eccellenze locali.

L’iniziativa rientra nel programma “Foggia Estate” promosso dal Comune di Foggia e prevede ulteriori appuntamenti dedicati ai prodotti tipici e alla valorizzazione del territorio. Tra i prossimi eventi figurano la “Pasta tipica della Capitanata” il 27 agosto, la “Festa del Panzerotto” il 10 settembre e “Calici di stelle” il 19 settembre.