Il risotto al pomodoro fresco e crema aromatizzata alla ricotta è una ricetta della tradizione italiana rivisitata con un tocco personale in più . Si tratta di una golosità semplice a base di ingredienti sani della gastronomia mediterranea: Pomodoro rosso fresco, cipolle ed erbe aromatiche. In genere preparo questa leccornia in estate inoltrata e faccio un pieno salutare di sole. Scelgo prodotti freschi della natura e di un certo pregio. La mia famiglia impazzisce per questo risotto, cremoso e ben mantecato senza burro. E' una bontà leggere, ottima anche per una dieta senza troppi grassi saturi.

Addirittura una mia zia ha una versione da cuocere in teglia nel forno arricchendola con pan grattato e formaggi filanti. Nelle tavolate domenicale è indicata e veloce da allestire. Perfetta da abbinare ad un vino bianco secco siciliano: Inzolia oppure Grillo. Le note tanniche di questi magici elisir miticheranno la sapidità del piatto conferendo freschezza al palato. Buon appetito!

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 20 minuti

320 grammi di riso Carnali per risotto

4 pomodori rossi maturi di media grandezza

1 cipolla bianca

un ciuffo di prezzemolo

500 grammi di ricotta di pecora fresca

olio evo

sale

pepe nero

Timo fresco al limone

150 grammi di Pecorino siciliano stagionato grattugiato

foglie di basilico

un cucchiaino di origano secco

Mezzo bicchiere di vino bianco secco.

Preparazione

Per prima cosa preparare la crema alla ricotta.

Scolare bene la ricotta dall'acqua. Appena ben asciutta adagiarla su un piatto e aggiungere olio, timo fresco al limone, 150 grammi di pecorino , origano sale e pepe nero e mescolare bene. Finché il composto non sarà privo di grumi ma liscio e omogeneo. Tenere da parte in frigo per qualche minuto e dedicarsi alla preparazione del risotto. In una padella fare soffriggere una cipolla bianca con una manciata di prezzemolo fresco tagliato finemente. Aggiungere il riso e farlo tostare poi sfumarlo con il vino. Appena l'alcol sarà sfumato aggiungere il pomodoro tagliato a pezze e mescolarlo. Aggiustare di sale e pepe nero e continuare la cottura. Aggiungere anche il basilico. Ci vorranno circa 15 oppure 20 minuti.

A cottura ultimata spegnere il cuoco e aggiungere un pizzico di prezzemolo fresco. Il risotto non deve risultare troppo acquoso oppure troppo cotto e gommoso. Il pomodoro de essere ben appassito e cremoso. Versare il riso nei piatti singoli e adagiare sopra la crema di ricotta fresca appena uscita dal frigo da qualche minuto con un cucchiaio. Avendo cura di non spargere la crema su tutto il piatto ma come se fossero delle foglie. Consumare il piatto immediatamente.