A Riva Trigoso, affascinante frazione di Sestri Levante, si rinnova l'atteso appuntamento con la Sagra del Bagnun, un evento che celebra la ricca tradizione culinaria ligure. Sulla spiaggia del borgo, la manifestazione si prepara a deliziare migliaia di visitatori con la distribuzione di ben cinquemila piatti della sua zuppa di acciughe. Questo appuntamento estivo è uno dei momenti più significativi, richiamando un vasto pubblico di residenti e turisti desiderosi di assaporare una delle ricette simbolo della cucina ligure.

La preparazione di questa specialità gastronomica è un vero e proprio rito collettivo che vede l'impegno di numerosi volontari e organizzatori.

Lavorano instancabilmente per garantire la perfetta riuscita dell'evento, dalla selezione degli ingredienti più freschi alla meticolosa cottura della zuppa. Il Bagnun, cucinato seguendo fedelmente la ricetta tradizionale, viene offerto gratuitamente ai partecipanti, un gesto che sottolinea il profondo spirito di accoglienza e la generosità che da sempre contraddistinguono questa festa popolare.

Il Bagnun: Piatto Identitario della Tradizione Marinara

La Sagra del Bagnun trascende la semplice festa gastronomica, affermandosi come un pilastro della cultura e dell'identità di Riva Trigoso e dell'intera Liguria. Questa antica zuppa di acciughe, caratterizzata dalla semplicità e dalla genuinità dei suoi ingredienti, è riconosciuta come un piatto identitario della tradizione marinara locale.

La sua storia, intrecciata con quella dei pescatori e delle loro famiglie, tramanda i segreti di questa preparazione da generazioni, rendendola simbolo di resilienza e di legame indissolubile con il mare. L'evento si anima in un'atmosfera vibrante e gioiosa, dove la partecipazione attiva della comunità è palpabile. Le associazioni locali giocano un ruolo cruciale nell'organizzazione, contribuendo a creare un ambiente festoso e inclusivo. La sagra diventa così un'occasione preziosa per valorizzare le tradizioni gastronomiche e culturali del territorio, offrendo ai visitatori non solo un pasto, ma un'esperienza autentica e profonda, connettendosi all'anima marinara ligure.