D'estate i piatti freddi dominano le preferenze degli italiani, con una netta predilezione per i grandi classici della cucina. Una classifica stilata da EasyCoop, il servizio online di Coop Alleanza 3.0, conferma la caprese al primo posto tra le scelte dei clienti. Gli ingredienti necessari per prepararla – mozzarella, pomodori, basilico e olio – guidano le vendite, con il 60% delle preferenze orientate verso prodotti a marchio Coop.

Al secondo posto della classifica si trova l'insalata di riso, seguita dall'insalata di pollo. Il mix di frutta fresca e gelato in vaschetta occupa la quarta posizione, con una crescita delle vendite di prodotti vegani e senza zuccheri.

La quinta posizione è occupata da salmone e avocado, seguiti da insalata di mare e dal tradizionale prosciutto e melone. Quest'anno il cous cous esce dalla top ten, mentre entra carne salada con pomodorini e limone. Completano la classifica insalata di farro, insalata di orzo e bresaola con rucola e grana.

Le preferenze dei clienti EasyCoop

I dati raccolti da EasyCoop su oltre 65.000 ordini estivi mostrano che circa 18.000 clienti hanno scelto l'insalata di pollo, preparata nel 65% dei casi con prodotti a marchio Coop. La caprese segue da vicino, mentre l'insalata di riso raggiunge circa 10.000 ordini. Frutta e gelato in vaschetta sono stati abbinati da 7.200 clienti, mentre l'insalata di mare ha superato i 3.100 ordini.

Prosciutto e melone, insalate di farro o orzo con verdure e bresaola con rucola e grana sono anch'essi tra le preferenze, con oltre 2.100 clienti ciascuno.

Nuove tendenze e combinazioni estive

Friselle e pomodorini sono in crescita, pur non rientrando tra le prime dieci posizioni. Si registra anche un aumento delle vendite degli ingredienti per preparare acque aromatiche, con la combinazione preferita di menta, cetriolo e zenzero, seguita da limone e menta e, al terzo posto, dalla versione alla sola menta. Il cous cous, pur uscendo dalla top ten secondo la classifica più recente, resta comunque presente nelle abitudini alimentari estive, con quasi 1.000 clienti che ne hanno acquistato gli ingredienti e una quota di prodotti a marchio Coop attorno al 30%.