Guadagnare migliaia di euro per uno scatto su Instagram dove si sponsorizza un brand. Quello dell'influencer è il mestiere del futuro, il lavoro dei sogni di centinaia di ragazzi e ragazze che trovano in Chiara Ferragni e Mariano Di Vaio gli idoli da seguire ed emulare. Due ragazzi, Chiara e Mariano, partiti da zero e con tanti sogni nel cassetto e che oggi rappresentano per l'universo maschile e quello femminile, i due influencer italiani più pagati al mondo per testare e sponsorizzare i prodotti delle migliori marche.

È la nuova frontiera del marketing quella di affidare i propri prodotti a persone con una larga schiera di followers su Instagram per farli sponsorizzare.

Ma quello che all'inizio poteva sembrare un lavoro semplice da gestire, in realtà richiede tanta dedizione e passione oltre a competenze in campo di psicologia della moda, comunicazione e creatività. Motivo per cui oggi occorre anche una formazione specifica: in Spagna hanno pensato ad un apposito titolo di studio.

Apre a Madrid il corso di laurea 'Intelligence Influencers: Fashion & Beauty'

Pertanto, se il nostro sogno è quello di affermarsi come influencer, l'Università autonoma di Madrid in collaborazione con la Ibiza Fashion Week ha appena annunciato di aver aperto le iscrizioni per un nuovo corso di laurea che si chiamerà Intelligence Influencers: Fashion & Beauty. Il nuovo corso che partirà il 22 ottobre, nasce in risposta al cambiamento del marketing tradizionale che si sta avviando verso il declino a fronte del forte incremento di quello dei social.

Il corso di laurea avrà lo scopo di creare nuovi professionisti del marketing social. Gli allievi apprenderanno nozioni di psicologia della moda, comunicazione, marketing e creatività. Il percorso di studi prevede 160 ore di lezione e esami da superare per riuscire a laurearsi e avere finalmente le giuste competenze per poter avviare la professione di influencer. Per chi non potesse frequentare è prevista, inoltre, l'opportunità di seguire le lezioni in streaming su internet ma in questo caso al termine del percorso di studi verrà rilasciato un attestato di frequenza anziché il diploma finale.

Professione Influencer: quanto si guadagna

L'obiettivo del corso di laurea è quello di creare persone preparate e perfetti conoscitori delle tematiche di marketing per il web. La professione dell'influencer occupa attualmente centinaia di giovani che percepiscono rimborsi in prodotti o in denaro per postare foto di brand famosi. La più pagata al mondo è Huda Kattan, che arriva a percepire circa 18mila dollari a post mentre la nostra Chiara Ferragni si ferma a soli, si fa per dire, 14mila.