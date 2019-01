Annuncio

Annuncio

Dopo aver nuovamente vestito i panni dell’agente Dana Scully nell’undicesima stagione di X-Files ed aver dimostrato le sue doti da commediante nella recente acclamata serie Netflix [VIDEO], Sex Education, Gillian Anderson si prepara a tornare a teatro con un nuovo spettacolo.

Dal 2 febbraio sarà tra i protagonisti del nuovo adattamento di ‘All about Eve’ al Noel Cowrad Theatre nel West End di Londra. A farle compagnia sul palco ci sarà Lily James, famosa per i suoi ruoli in Downton Abbey e Mamma mia.

Here we go again.

‘All about Eve’ è basato sulla storia breve “The Wisdom of Eve” di Mary Orr; il racconto venne successivamente adattato per il Cinema nel 1950, in una pellicola scritta e diretta da Jospeh Mankiewicz, con protagonista Bette Davis.

Advertisement

Lo spettacolo teatrale del 2019 andrà in scena dal 2 febbraio all’11 maggio. E’ prodotto da Sonia Friedman e diretto da Ivo Van Hove, vincitore del Tony e Oliver Award.

Il National Theater ha inoltre annunciato che l’11 aprile trasmetterà live la performance in tutti i cinema del circuito aderenti, come parte della sua collana National Theater Live.

Trama di ‘All about Eve’

All about Eve racconta la storia di Margo Channing, una leggenda del teatro. E’ sempre stata lei la stella al centro del palcoscenico ma ora le cose stanno per cambiare. La giovane e bellissima Eve è una delle sue più grandi fan. Quando si presenta da lei, Margo, credendo nella buona fede della ragazza, la prende sotto la sua ala e la porta a contatto con tutto il suo mondo. L’instancabile Eve si accaparra presto le simpatie di tutti, compreso il fidanzato di Margo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Le sue attenzioni fanno presto insospettire Margo che finisce però per essere messa in cattiva luce dalla stessa Eve. Eve che sembra così perfetta, la ragazza d’oro della porta accanto, la donna di cui pensi di conoscere tutto… ma sarà davvero così?

Cast e Crew

La vincitrice dell’Emmy awards Gillian Anderson vestirà i panni di Margo Channing, la stella del teatro che dovrà difendersi dalla giovane rivale. Anderson non è nuova all’interpretare personaggi complessi sul palcoscenico. La sua performance come Blanche DuBois, nell’adattamento ‘A Streetcar Named Desire’ dall’opera di Tennessee William, ha fatto registrare il tutto esaurito nel 2014 al teatro Young Vic di Londra, ottenendo lo stesso successo nel 2016 nei teatri americani.

Lily James vestirà i panni dell’ambiziosa Eve Harrington, pronta a tutto pur di raggiungere le luci della ribalta.

Altri membri confermati del cast sono: Julian Oveden, interprete di Bill, Monica Dolan, come Karen, Sheila Reid, come Birdie, Rhashna Stone nel ruolo di Lloyd e Stanley Townsend nei panni del critico teatrale Addison DeWitt.

Sul set, il regista Ivo van Hove verrà affiancato per il design dell’ambiente e l’organizzazione luci da Jan Versweyveld.

I costumi sono una produzione di An D’Huys mentre le musiche sono state create [VIDEO]dal doppio vincitore del premio Mercury, Pj Harvey, accompagnato dal designer del suono Tom Gibson.