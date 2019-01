Annuncio

Annuncio

Anna Tatangelo non è più la ragazzina che cantava "Doppiamente fragili" a Sanremo Giovani, nel 2002. Oggi è una donna, una madre, una compagna ma soprattutto un'artista a 360 gradi, che ha faticato negli anni a farsi conoscere e comprendere, ma il pubblico che la segue da sempre non ha mai smesso di credere nelle sue potenzialità.

Sanremo 2019: 'Le nostre anime di notte', il brano di Anna

L'ottava partecipazione al Festival di Sanremo vede Anna Tatangelo protagonista con il brano "Le nostre anime di notte" [VIDEO], una ballad romantica scritta da Lorenzo Vizzini e diretta dal maestro Adriano Pennino.

Una canzone che Anna sente molto vicina a se stessa, una canzone che parla delle incomprensioni che si possono generare all'interno di una coppia ma che poi si risolvono e portano alla consapevolezza di non poter vivere separati.

Advertisement

Questa storia ricorda sicuramente la recente crisi attraversata con il compagno Gigi D'Alessio, ma oggi Anna è una donna felice, che ha raggiunto le sue consapevolezze e ha messo al proprio posto numerosi tasselli della sua vita. Canta la sua storia d'amore nella quale possono rispecchiarsi tante altre storie comuni.

Anna Tatangelo: 'La fortuna sia con me', il settimo album

"La fortuna sia con me" è il titolo del suo nuovo album che uscirà l'8 febbraio 2019. Nella serata dei duetti Anna canterà con Syria: in qualche modo ha voluto sdebitarsi nei confronti di quest'artista. Infatti Anna a 14 anni partecipò ad un concorso canoro cantando “L'angelo”, una canzone di di Syria e Pippo Baudo, che era in giuria, apprezzò molto, spingendo lei e suo padre a proseguire su quella strada, lasciando perdere il rock.

Advertisement

Saranno 11 le canzoni che comporranno il nuovo disco: nulla di quello che abbiamo già sentito dai suoi precedenti lavori discografici. Sarà un album in cui Anna si mette a nudo e non ha paura di osare. Di recente una collaborazione con Achille Lauro (anche lui in gara al Festival di Sanremo) e una versione inedita di "Ragazza di periferia", hanno preannunciato il cambiamento in atto.

Oggi l'artista ha presentato il disco alla stampa e si è commossa ascoltando "La condanna e la felicità", una canzone dedicata a sua madre Palmira. Ha dichiarato che al Festival sarà accompagnata da un cavaliere d'eccezione, suo figlio Andrea, a cui è molto legata. La donna ha dichiarato di "sentirsi nuova".

I precedenti

Anna vanta numerose partecipazioni alla kermesse canora più seguita dagli italiani. Tutto è iniziato con la vittoria a Sanremo Giovani nel 2002, quando aveva solo quindici anni. L'anno successivo partecipò con "Volere volare" tra i Big. Nel 2005 porta sul palco dell'Ariston "Ragazza di periferia" (terzo posto nella categoria “Donne” e appena ri-arrangiata insieme ad Achille Lauro e Boss Doms), nel 2006 con "Essere una donna" (brano scritto da Mogol) raggiunge il primo posto nella categoria "Donne".

E ancora "Il mio amico" nel 2008, con cui ha duettato con Michael Bolton, "Bastardo" nel 2011, e infine "Libera" nel 2015. Ad aprile Anna tornerà anche in concerto con sei eventi speciali attraverso l’Italia per poi proseguire il tour per tutta l’estate.