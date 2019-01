Annuncio

Annuncio

Ariana Grande ama interagire con i suoi fans via Twitter e lo fa molto frequentemente, e proprio ieri sera su questa piattaforma ha svelato tutto ciò che c’è da sapere sull’attesissimo quinto studio album chiamato “Thank U, Next”.

Dopo aver twittato “Due album in sei mesi, wow che intenso! Vi voglio bene” dando una indicazione generale sulla data ufficiale dell’album moltissimi fans hanno tentato di indovinare. Una fan in particolare ha colto l’attenzione di Ariana commentando: “Per favore dimmi che esce l'8 di febbraio! È il mio compleanno faccio 21 anni”, Ariana le ha risposto “Che coincidenza!”.

Leggi anche Adriano Celentano avrebbe abbandonato lo show furioso dopo le pesanti polemiche (RUMORS)

Svelando così che la data ufficiale dell’uscita di “Thank U, Next” sarà proprio l’8 di febbraio 2019.

La tracklist ufficiale dell'album

Pochi minuti dopo il team della Grande ha postato sulla pagina del tour “Sweetener” la tracklist ufficiale.

Advertisement

I singoli saranno 13 e non sono previsti featuring di altri artisti. In ordine: “Imagine”, “Needy”, “NASA”, “Bloodline”, “Fake smile”, “Bad idea”, “Make up”, “Ghostin”, “In my head”, “7 rings [VIDEO]", "Thank u, next” e “Break up with your girlfriend I’m bored”. Tutte le tracks erano state suggerite come indizi nei video musicali ufficiali della pop star tranne l’ultima “Break up with your girlfriend I’m bored” che sembra essere la famosa sostituzione di cui Ariana aveva parlato qualche settimana fa.

I suoi fans infatti si sono accorti subito che tra i singoli non era più presente “reMeMber”, il singolo dedicato all’ex fidanzato e amico Mac Miller deceduto per overdose qualche mese fa e che porta le sue iniziali. Alcune settimane fa infatti Ariana aveva detto di aver fatto una sostituzione nella tracklist ufficiale, perché non si sentiva pronta a condividere con il mondo uno dei singoli in quanto troppo personale per lei.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ci saranno due album cover

Inoltre l'artista ha svelato [VIDEO] anche qualche indizio sulla cover dell’album. Saranno due. Una per la copia fisica con colori scuri (un mix tra il colorato del quarto album e il bianco e nero dei primi tre) mentre la copia digitale avrà una cover rosa.

L'album sarà disponibile per il pre-ordine già tra due giorni (il 25 gennaio) e si potrà seguire il countdown tramite le instagram stories del profilo ufficiale della pop star "Ariana Grande".

Nel frattempo i suoi più di 140 milioni di fans chiamati comunemente "Arianators" sono già emozionatissimi e hanno organizzato countdown di gruppo per l'attesissima data che sarà da segnare sul calendario.