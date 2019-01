Annuncio

E' un annuncio tanto inaspettato quanto gradito ai fan, quello fatto nel primo pomeriggio di oggi da J-Ax. Il cantante milanese ha infatti dichiarato che la reunion – a dir poco riuscita – degli Articolo 31, che lo scorso autunno si sono eccezionalmente ritrovati per dieci date milanesi, avrà un seguito nei prossimi mesi.

L'annuncio entusiasta di J-Ax con un video diffuso sui social

"Le dieci date dello scorso autunno al Fabrique di Milano hanno letteralmente cambiato la mia vita – ha esordito il rapper, cantante ed imprenditore – Ho avuto la possibilità di ritrovare amici, compagni e fratelli con cui ho condiviso ben venticinque anni di carriera, per la prima volta dopo tanto tempo, tutti insieme, sullo stesso palco".

Le date del Fabrique sono state infatti un innegabile successo: ben dieci sold out consecutivi nella stessa location, per lo stesso concerto, una circostanza che con ogni probabilità ha ben pochi precedenti nel nostro paese.

"Ho visto la gioia nei vostri occhi – ha proseguito l'autore di "Domani smetto" – a grande richiesta abbiamo quindi preso la decisone di dare un seguito alla festa cominciata al Fabrique, in modo tale da portarla nei più importanti festival del nostro paese. Festeggeremo gli Articolo 31 e la mia musica, non avrete più scuse per non venire".

Al momento l'unica data ad essere già stata ufficializzata è quella che vedrà J-Ax, Deejay Jad e soci impegnati sul prestigioso palco del Core Festival Aperol Spritzl, una kermesse musicale di tre giorni che si svolgerà a Treviso dal 7al 9 giugno, giorno dell'esibizione degli Articolo 31, che darà ampio spazio al Rap. Oltre ad Ax e Jad si esibiranno infatti anche tanti altri nomi di rilievo nella scena rap italiana: Salmo in primis, ma anche Gemitaiz, Emis Killa, Luché, Achille Lauro [VIDEO]ed altri.

Ipotesi frecciatina a Fedez

Interessante notare come l'annuncio di J-Ax sia arrivato proprio oggi, non un giorno qualunque per la musica italiana. La scorsa notte infatti è uscito Paranoia Airlines, il nuovo attesissimo album di Fedez, che ha però ricevuto già più di una stroncatura da parte delle critica musicale, emblematiche in tal senso le recensioni di Michele Monina [VIDEO] e di Elia Alovisi.

Impossibile ovviamente affermare con certezza che l'annuncio a sorpresa di Ax sia arrivato oggi per spostare, almeno in parte, l'attenzione mediatica dall'uscita dell'album del suo ex amico e socio, ma la circostanza è sicuramente singolare.