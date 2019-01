Annuncio

Sabato 26 gennaio torna su Canale 5 C'è Posta per te, lo show condotto da Maria De Filippi che da ormai alcuni anni catalizza l'attenzione dei telespettatori. Cosa accadrà nel corso della terza puntata di questo nuovo anno? Scopriamolo nel dettaglio.

C'è posta per te, i nomi degli ospiti nella serata di sabato

Come sempre, anche nella prossima puntata ci saranno diversi ospiti nel salotto [VIDEO] della De Filippi. Per la serata del 26 gennaio saranno protagonisti i noti attori Marco Bocci e Giulia Michelini.

In passato Bocci è stato spesso invitato come ospite al programma, per la grande gioia del pubblico femminile.

Gli ospiti di "Queen Mary" sono sempre scelti con grande cura: ricordiamo, ad esempio nelle scorse settimane, personaggi del calibro della bellissima Belen Rodriguez e della popstar Ricky Martin, vere e proprie icone del mondo dello spettacolo.

Non solo, sono stati presenti anche Al Bano e Romina nella seconda puntata del 2019.

Per la terza puntata di questo nuovo anno in onda sabato 26, invece, ci sarà appunto la sopracitata coppia di attori italiani. Ultima, ma non meno importante, anche la presenza del noto presentatore Gerry Scotti.

Tutti parleranno delle loro esperienze. Ricordiamo, ad esempio, che Scotti è reduce da "The Wall" e da "Caduta Libera". Attualmente, lo possiamo vedere in tv con l'ormai notissimo show "Chi vuol esser milionario?", tutti i venerdì sera.

Giulia Michelini e Marco Bocci invece sono stati protagonisti, prima come acerrimi nemici e poi come amanti, nella fiction di Canale 5 "Squadra Antimafia". La Michelini tornerà presto in tv con la seconda stagione della serie Rosy Abate, dove cercherà di bissare il successo della prima.

Grandi numeri per lo show C'è posta per te

Anche quest'anno, si prospetta una grande stagione per Maria De Filippi a C'è posta per te. Tra gli ospiti e le varie storie strappalacrime, infatti, sono stati raggiunti ottimi numeri in termini di ascolti. Nella puntata di sabato 19 gennaio, infatti, lo show del sabato sera ha ottenuto una media di 5 milioni e 173 mila spettatori, pari al 27,35% di share. Nella scorsa puntata, ricordiamo come abbia fatto molto scalpore in particolare la storia delle due ragazze omosessuali Denise e Deborah, che si sono rivolte al programma della De Filippi per far accettare alla famiglia di Denise la storia tra le due. Una storia a lieto fine, dato che le due ragazze si sono poi sposate.

Appuntamento a sabato sera, dunque, per una nuova puntata dello show.