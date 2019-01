Annuncio

Quello di Gazzelle è sicuramente uno dei nomi più interessanti della nuova scena indie-pop, genere musicale che, insieme al Rap, sta rapidamente cambiando faccia alla musica italiana.

Questi due universi sonori, apparentemente lontani per stile, contenuti, forma ed immaginario, sono in realtà ben più interconnessi di quanto si potrebbe pensare [VIDEO] in un primo momento, prova lampante ne è il fatto che alcuni artisti vengano catalogati dal pubblico – talvolta a torto, talvolta a ragione – sia come appartenenti alla scena rap che a quella indie.

Emblematici in tal senso in casi i di Coez, Carl Brave, Frah Quintale, Dutch Nazari e Willie Peyote, solo per citarne alcuni.

Allo stesso tempo sono sempre più frequenti le collaborazioni musicali che includono esponenti di ambedue le scene.

Pochi giorni fa è uscito il video del brano 2%, realizzato da un peso massimo del rap come Gué Pequeno, in collaborazione con il sopracitato Frah Quintale, ma anche quello di "Stanza singola", che vede Tommaso Paradiso affiancare Franco 126, e pure in questo caso l'elenco potrebbe continuare ancora a lungo.

In uno scenario del genere non risulta impossibile neppure immaginare una collaborazione tra artisti sostanzialmente agli antipodi, come Gazzelle e la Dark Polo Gang, che oltretutto, a quanto pare, si conoscono sin dai tempi della Scuola.

Gazzelle: 'Mi piace la trap, loro sono le vere rockstar'

In una recente video intervista concessa a Fanpage.it, il cantautore capitolino ha infatti svelato al mondo la sua amicizia con i membri, suoi concittadini, della DPG, ma anche e soprattutto la sua stima artistica nei confronti della trap.

L'autore di Punk ha raccontato di aver conosciuto due dei tre membri del gruppo, Tony Effe e Wayne, addirittura ai tempi della scuola.

"Siamo amici con Tony e Wayne, andavamo a scuola insieme – Ha dichiarato Flavio Bruno Pardini, questo il vero nome di Gazzelle, nell'ultima parte della video intervista – e poi siamo sempre rimasti in contatto. Siamo usciti con i nostri progetti musicali praticamente nello stesso periodo, è stata una cosa fi*a per tutti. Poi, al di là dell'affetto che ho per loro [VIDEO], a me la trap piace.

La cosa che più mi piace della trap è la sua dirompenza. Quando c'è qualcosa di così forte, che buca tutto, io l'apprezzo sempre. Sono contento che pure in Italia sia arrivato questo genere. Poi se lei guardi bene (i trapper, ndr), ti accorgi che sono loro le vere rockstar, mica noi. Noi (i cantanti indie, ndr) siamo molto più tranquilli".