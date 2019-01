Annuncio

Il 27 gennaio è il giorno in cui negli Stati del mondo si celebra la Giornata della memoria per commemorare le vittime dello sterminio degli ebrei d’Europa da parte delle autorità della Germania nazista. A cosa serve la memoria? La risposta è tutta dentro una frase di Primo Levi: “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”. In Italia e nel mondo sarà una domenica di eventi e anche le reti televisive non mancheranno di dedicare parte della loro programmazione al Giorno della memoria.

Spulciando tra i vari palinsesti, di seguito una lista con gli appuntamenti più interessanti previsti in onda per il 27 gennaio.

Il palinsesto Rai dedicato alla Giornata della memoria

Iniziando dal palinsesto della televisione di Stato, da segnalare alle 21.10 su Rai Movie il film ‘Il labirinto del silenzio’, pellicola del 2014 diretta da Giulio Ricciarelli che tratta il drammatico tema negli anni successivi alla Guerra, quando diverse cospirazioni tedesche si adoperavano per occultare i crimini dei campi di concentramento.

A seguire sullo stesso canale tematico Rai, ‘Corri ragazzo corri’ (ore 23.15), adattamento cinematografico [VIDEO] del romanzo omonimo di Uri Orlev, basato su fatti reali della vita di Yoram Friedma, in fuga da bambino dal ghetto di Varsavia. La programmazione di Rai Movie andrà poi avanti anche nella notte con ‘Mr. Klein’ (ore 01.20), film del 1976 interpretato da Alain Delon e Jeanne Moreau, e ‘Odio implacabile’ (03.20), del 1947 diretto da Edward Dmytryk.

Su Rai 1 [VIDEO], invece, all’interno della trasmissione di approfondimento ‘Speciale Tg1’ è prevista la messa in onda di ‘La Razzia’ (ore 00.05), docufilm sul rastrellamento del Ghetto di Roma avvenuto il 16 ottobre del 1943, proiettato lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma. All’interno dei canali Rai, menù particolarmente ricco su Rai Storia con documentari, film e dibattiti a partire dal pomeriggio.

La programmazione sulle altre reti

Sulle reti Mediaset il canale di riferimento sarà Rete 4, che trasmetterà in prima serata il film ‘Il bambino nella valigia’, ambientato nel campo di Buchenwald, e a seguire la pellicola ‘Defiance- I giorni del coraggio’, di tre uomini di salvarne altre migliaia dai campi di concentramento.

Su Focus spazio ai documentari ‘La vera storia di Anna Frank’ alle 21.15 e subito dopo ‘A German Life: la segretaria di Goebbels’, che racconta la storia di Brunhilde Pomsel che fu segretaria del Ministro della Propaganda del Terzo Reich, Joseph Goebbels. Corposa la programmazione di La7 con un palinsesto a tema nel corso del pomeriggio intitolato LA7 Ricorda - Speciale Giornata della memoria, comprendente anche il film di Francesco Rosi ‘La Tregua’ (ore 14.20), tratto dall’omonimo romanzo di Primo Levi. Da segnalare infine, tra le pay-tv, ‘Schindler’s List’, film del 1993 diretto dal maestro Steven Spielberg in programma alle 21 su Premium Cinema.