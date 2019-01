Annuncio

Jimmy Page, oltre ad essere stato un grande chitarrista ed aver scritto riff e assoli leggendari, è un grande intenditore di strumenti musicali e di accessori. Recentemente ha creato infatti un nuovo modello di amplificatore, il Sundragon Amp, per rievocare il sound di Led Zeppelin I.

L'amplificatore

Per celebrare i 50 anni del primo album dei Zeppelin [VIDEO] ,Jimmy Page presenta Sundragon, un amplificatore che offre ai chitarristi l'opportunità di riprodurre dei suoni davvero esclusivi: il Sundragon infatti è una ricreazione fedele dell'amplificatore che Page ha utilizzato esclusivamente per creare l'innovativo sound di Led Zeppelin I e altre registrazioni importanti come la celebre cover With a little help from my friends di Joe Cocker del 1968, in cui Page ha suonato la chitarra.

Nel corso del 2019 verranno prodotti una serie di 50 amplificatori costruiti a mano e disponibili in edizione limitata, tutti quanti autografati da Page. L'amplificatore originale di Jimmy era inizialmente un modello Supro Coronado: dopo essere caduto dal retro del furgone, venne aggiustato e modificato in modo significativo.

Page si rese conto che la paletta sonora del suo amplificatore era cambiata in qualcosa di nuovo e unico. Dopo cinquant'anni, il chitarrista ha finalmente deciso di condividere questo straordinario amplificatore e metterlo a disposizione agli appassionati.

Lavorando a stretto contatto con Mitch Colby e Perry Margouleff, i tre sono riusciti a ricreare il sound sperato. Page è rimasto colpito dal lavoro dei due colleghi, in particolare per quel che riguarda la ricerca della perfezione sonora nel voler ricreare il suono originario. I prodotti saranno costruiti a mano da Mitch Colby in edizione limitata e a seguire verrà lanciato sul mercato un modello standard.

Jimmy Page

Recentemente il chitarrista dei Led Zeppelin, che già si era cimentato con la sua passione per le chitarre con il progetto della Fender Dragon Telecaster, è stato al centro di un curioso quanto divertente litigio con il vicino di casa, il celebre cantante pop Robbie Williams [VIDEO].

Nelle scorse settimane infatti un testimone ha sostenuto in una lettera che Williams, per infastidire il suo vicino di casa Page, non contento dei lavori che lo stesso cantante pop sta facendo nella sua villa, avrebbe messo dagli altoparlanti esterni del suo giardino brani di gruppi ''rivali'' degli Zeppelin, come Black Sabbath, Pink Floyd e Deep Purple.

E inoltre, sempre secondo questa testimonianza, Williams avrebbe imitato il frontman dei Led Zeppelin Robert Plant, indossando una lunga parrucca bionda e mettendosi un cuscino nella camicia.