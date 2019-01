Annuncio

La SpectreVision e ACE Pictures, hanno annunciato [VIDEO] che il prossimo mese si darà inizio alla produzione del nuovo film "Color Out of Space" di Richard Stanley, che avrà come attore protagonista Nicolas Cage.

Il film basato sul racconto di H.P. Lovecraft, riunirà nuovamente Cage con la SpectreVision, già insieme nel film Mandy, molto acclamato dalla critica. Oltre Nicolas Cage, nel cast: Joely Richardson (Nip/Tuck, Red Sparrow), Tommy Chong (Up in Smoke), Elliot Knight (DC's Titans), Julian Hilliard (The Haunting of Hill House) e Q'Orianka Kilcher (The Alienist, Dora the Explorer).

La pellicola sarà prodotta da Daniel Noah, Josh C.Waller, Lisa Whalen ed Elijah Wood. Inoltre, Timur Bekbosunov, Johnny Chang, Emma Lee e Peter Wong saranno i produttori esecutivi di ACE Pictures, mentre Stacy Jorgensen sarà il produttore esecutivo per SpectreVision.

Il film diretto da Richard Stanley è basato su un racconto di H.P. Lovecraft

Il regista sudafricano Richard Stanley ha iniziato la sua carriera con i classici cult Hardware e Dust Devil, prima della nota controversia produzione del 1996 di The Island of Dr. Moreau con Marlon Brando e Val Kilmer. Un evento raccontato nel documentario del 2014 Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Negli anni successivi, Stanley è diventato una figura importante per il mondo del Cinema: il suo ritorno è stato acclamato da legioni di fan.

Howard Philips Lovecraft, noto come H.P. Lovecraft (1890-1937), è stato uno scrittore, poeta, critico letterario e saggista statunitense, conosciuto tra i maggiori scrittori di letteratura horror e fonte di ispirazione per Stephen King, Guillermo Del Toro, John Carpenter, Ridley Scott, J.J.Abrams, Sam Raimi, Stuar Gordon e molti altri.

Color Out of Space è un racconto horror fantascientifico scritto da Lovecraft nel 1927, considerato uno dei più celebri e meglio riusciti dell'autore.

Il film tratto dal racconto di Lovecraft narra la storia [VIDEO] dei Gardner, una famiglia che si trasferisce in una remota fattoria nel New England per sfuggire alla vita caotica di città. Nell'accettare la nuova vita rurale all'improvviso un meteorite si schianta contro il loro cortile. Il misterioso aerolite sembra fondersi nella terra, infettando tutto con uno strano colore ultraterreno. La famiglia Gardner con orrore apprende che la forza aliena sta trasformando lentamente ogni forma di vita compresa la loro.

I commenti di Daniel Noah e di Johnny Chang

Daniel Noah, della SpectreVision, ha commentato: "Lovecraft è il padre oscuro dell'horror moderno, abbiamo cercato per anni un adattamento che catturi il vero scopo del suo terrore cosmico. La magia di Richard Stanley porterà finalmente il potere di Lovecraft sullo schermo senza filtri".

Johnny Chang di ACE Pictures Entertainment, ha aggiunto: "Siamo entusiasti nel finanziare e co-produrre Color Out of Space, la nostra seconda collaborazione con SpectreVision. L'adattamento di Richard Stanley è eccezionale ed unico, una tela perfetta per l'inimitabile stile di recitazione di Nicolas Cage".