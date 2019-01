Annuncio

Anche il 2019 si prospetta un anno ricco di iniziative musicali, editoriali e discografiche dedicate alla riscoperta del grande compositore aversano Domenico Cimarosa, il quale, al proprio tempo, fu uno dei musicisti più ricercati dalle corti europee e più amati dal pubblico. Alla musica di Cimarosa, ad esempio si ispirò in parte anche il grande Mozart - di cui il capolavoro 'Le nozze di Figaro', che tanto deve all'influenza della coeva musica napoletana e di Cimarosa in particolare, è stato messo in scena a Rovigo [VIDEO] proprio qualche tempo fa.

Anche il 2019 sarà un buon anno per la musica di Cimarosa

Già nel corso del 2018 una serie di iniziative rivolte al compositore ne avevano riportato il nome all'interno del circuito mediatico, quale, tra le tante, la riapertura al pubblico della casa natale del musicista, nella città di Aversa, e il Festival 'Cimarosa torna a casa' a lui dedicato nella stessa cittadina campana.

Dopo l'uscita del discografica del 24 dicembre scorso [VIDEO] dedicata a un'opera buffa del compositore, 'Il barone burlato' (opera che non era mai stata registrata in disco), diretta da Simone Perugini, è da pochissimi giorni uscita un'importante e nuove opera editoriale dedicata al compositore. Si tratta della pubblicazione, in edizione critica, della partitura della prima opera buffa composta da Cimarosa appena uscito dagli anni di apprendistato presso il Conservatorio 'Santa Maria di Loreto' di Napoli: la farsa in un atto 'Le magie di Merlina,e Zoroastro' su libretto di Pasquale Mililotti.

La pubblicazione de 'Le magie di Merlina, e Zoroastro'

La pubblicazione della partitura e del materiale di esecuzione de 'Le magie di Merlina, e Zoroastro' è da considerarsi uno degli eventi fondamentali relativi alla riscoperta della musica di Cimarosa, per troppi anni negletta.

Nella corposa prefazione storica e metodologica dell'edizione, Simone Perugini (curatore dell'edizione stessa) studia, attraverso un attento vaglio di documenti dell'epoca, in parte casualmente riscoperti proprio in occasione dell'allestimenti del materiale per questa edizione, i primi non facili anni del debutto di Cimarosa.

Con la pubblicazione de 'Le magie di Merlina, e Zoroastro' si rende finalmente fruibile, dopo secoli di oblio, a musicisti, musicologi, enti produttivi o semplici amanti della musica, un'edizione filologicamente corretta di un'opera che era rimasta per più di due secoli sepolta nella biblioteca del Conservatorio 'San Pietro a Majella' di Napoli.

Una farsa molto divertente, questa di Cimarosa, di una durata complessiva di circa sessanta minuti, risulta assai adatta al pubblico contemporaneo, poiché contiene al proprio interno momenti giocosi (mai volgari) dovuti a travestimenti del personaggi, equivoci, scambi di persona, tipici della farsa napoletana dell'epoca.

Dopo la messa in scena, nel luglio 2018, de 'L'impresario in angustie' di Cimarosa al Cantiere d'Arte di Montepulciano, si auspica che qualche altra istituzione deputata si appresti a mettere in scena anche 'Le magie di Merlina, e Zoroastro', un titolo, di fatto, nuovo - l'opera, infatti, non è mai stata più messa in scena dall'anno del debutto nel 1772 - adattissimo anche a un pubblico giovane, proprio per i momenti divertenti che ne contraddistinguono drammaturgia e musica.