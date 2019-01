Annuncio

Annuncio

Non c'è bisogno di essere un esperto dell'industria discografica per capire che il Rap è ormai il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni. L'ennesima conferma è arrivata nel pomeriggio di oggi, quando è stata diffusa la line up ufficiale del "Core Festival Aperol Spritz", una kermesse musicale che si terrà a Treviso dal sette al nove giugno 2019.

Il festival darà ampio spazio a svariati generi musicali, ospitando diversi artisti di riferimento nell'attuale mercato discografico italiano – emblematica il tal senso la presenza dei Maneskin e di Calcutta – ma analizzando la line up ufficiale diffusa oggi dagli organizzatori, e istantaneamente rilanciata da numerose testate, locali e non, risulta evidente come il rap sia evidentemente il genere di gran lunga più rappresentato.

I rapper nella line up del Festival

Durante il primo giorno dell'evento, ovvero il 7 giugno 2019, Ghemon e Myss Keta, rappresentanti di due attitudini rap ben distanti tra loro, si alterneranno sul palco che in seguito ospiterà il sopracitato Calcutta.

Advertisement

Ma la giornata più hip hop sarà senza ombra di dubbio quella dell'8 giugno, quando sul palco trevigiano si alterneranno diversi pezzi da novanta dell'attuale scena rap italiana. Su tutti spicca il nome di Salmo, ma ci saranno anche Gemitaiz, Luchè, Achille Lauro – che ha da poco pubblicato il suo libro "Sono io Amleto", suscitando non poche polemiche [VIDEO], e si appresta a prendere parte alla prossima edizione del festival di Sanremo – e Ketama 126. Il 9 giugno sarà invece il giorno di Emis Killa.

I biglietti per le singole date ed il 'Love pass' per tutta la durata del festival

I biglietti sono già disponibili sul sito dell'evento, e possono essere acquistati con diverse modalità. I pass per le giornate singole costano infatti 34,50 euro a persona, ma è possibile anche acquistare in blocco l'ingresso per le tre date.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il "Love pass" prevede infatti l'accesso a tutte e tre le giornate del festival, oltre che la possibilità di usufruire della terrazza Vip per tutta la durata della manifestazione. Nello stesso pacchetto è incluso anche un non meglio specificato "Love kit" e un drink gratuito al giorno. Il "Love pass" può essere acquistato solo ed unicamente in coppia, è valido quindi per due persone, ed ha un prezzo di complessivo di 176,00 euro, più costi di prevendita.

L’area dove si svolgerà la kermesse sarà la medesima che per nove anni ha ospitato il popolare "Home Festival". I palchi saranno ben cinque [VIDEO], ed il main stage sarà arricchito da un nuovo concept grafico.