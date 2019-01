Annuncio

Un contest che mette sul palco il dietro le quinte di spettacoli, eventi e sfilate valorizzando il lavoro di hair stylist, make up artist, fashion style e fotografi realizzando anche un format tv con grandi personaggi del mondo della Moda e dello spettacolo, ideato dall’attrice Francesca Rettondini. Si annuncia stimolante ed innovativa la quarta edizione del The Master Beauty, presentata il 24 gennaio a Roma nella sede della BsHair Academy.

Pensata da chi da anni lavora nel settore, la manifestazione vuole mettere in gara la professionalità di quanti ogni giorno vivono di creatività alla ricerca della bellezza a 360 gradi, un obiettivo sempre perseguito.

Prende il via, con casting in tutta Italia, la serrata selezione. Si inizia dalla Sicilia, dalla Calabria [VIDEO], dal Lazio, dall’Emilia Romagna, dal Friuli e dalla Lombardia, per arrivare a delle finali provinciali che si terranno dal 1° maggio al 15 agosto, poi ci saranno le finali regionali e la finale nazionale.

Contest come un set

“Vogliamo creare un vero e proprio set – ha spiegato l’attrice Rettondini in conferenza stampa – che ogni volta vedrà interagire, in un inedito dietro le quinte, un personaggio diverso in modo da valorizzare il lavoro dei tanti addetti impegnati alla buona riuscita di uno spettacolo. E’ importante poi – ha aggiunto – mettere alla prova gli artisti anche su un modo di realizzare trucco e parrucco mirato ad hoc per i set cinematografici”.

Emozionato per la nuova avventura l'ideatore del contest Salvuccio Canfora, che si lancia con entusiasmo in questa nuova sfida dopo aver maturato una grande esperienza in manifestazioni analoghe. Fa parte della squadra anche l’hair stylist Giovanni Di Finizio, art director della Bshair Academy. Ha sposato il progetto, cogliendone i tratti innovativi, Angelo Martini, presentatore e musicista e grande personaggio della mondanità romana.

E i concorsi di bellezza, oggi divenuti contest, hanno avuto sempre un grosso seguito tra scandali e curiosità.

Contest per il dietro le quinte

La gara per la quarta edizione di The Master Beauty è aperta. Il contest tramite una commissione di esperti selezionerà i vincitori nelle categorie Modelle, Hair Stylist, Make Up Artist e Fashion Style.

Alla presentazione ha preso parte, tra gli altri anche l’attore Valerio Rota. A fare gli onori di casa, presso la sede del team della BSHair Academy, l’imprenditore Luciano Ceremigna, affiancato dal direttore commerciale Daniele D’Agostino.

E proprio D’Agostino ha annunciato, in qualità di concessionario esclusivo in Italia, l’adesione al progetto del noto marchio [VIDEO] Versum che dopo aver aggredito con straordinario successo il mercato di molti Paesi del Sud America si appresta ora a irrompere in quello italiano ed europeo partendo dalla sede appena avviata a San Marino.