Annuncio

Annuncio

Uno dei musicisti più apprezzati degli ultimi 30 anni, Thom Yorke, storico frontman dei Radiohead, sarà nel nostro paese la prossima estate per cinque appuntamenti dal vivo. Sul palco eseguirà brani dai suoi album solisti come The Eraser, Tomorrow’s Modern Boxes e sarà accompagnato dal produttore e collaboratore storico Nigel Godrich, che segue da anni i lavori dei Radiohead, e dal visual artist Tarik Barri.

Diventa quindi sempre più ricco il calendario dei concerti [VIDEO]in Italia per il 2019.

Leggi anche Bohemian Rhapsody in napoletano: il video delle EbbaneSis spopola in rete

Di seguito le cinque date di Yorke:

16 luglio 2019 – Collisioni Festival, Barolo (Cuneo),

17 luglio 2019 – Villa Manin Estate, Codroipo (Udine)

18 luglio 2019 – Ferrara Sotto le Stelle, Ferrara, Piazza Castello

20 luglio 2019 – Umbria Jazz, Perugia, Arena Santa Giuliana

21 luglio 2019 – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

I biglietti per i concerti saranno a disposizione a partire dalla mattina di venerdì 25 gennaio.

Advertisement

Thom Yorke solista

Oltre ai Radiohead, Yorke è molto attivo pure come solista: nel 2006 ha pubblicato The Eraser, il suo primo album come solista, e nel 2014 Tomorrow’s Modern Boxe. Yorke ha anche fondato un supergruppo: nel 2009 insieme a Flea dei Red Hot Chilli Peppers, il produttore Nigel Godrich, il batterista Joey Wronker e il percussionista Mauro Refosco, ha infatti dato vita agli Atoms For Peace, e nel 2013 è uscito l’album di debutto dal titolo Amok.

L'artista conferma così l'ottimo rapporto con l'Italia e i fan italiani che hanno sempre accolto con grande entusiasmo la musica dei Radiohead: recentemente infatti ha lavorato alla colonna sonora del remake di Suspiria di Dario Argento [VIDEO], diretto da Luca Guadagnino, che è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia. Con il singolo Suspirium Yorke è stato inoltre premiato ai Soundtrack Stars Awards 2018 nella sezione miglior canzone originale.

Advertisement

I migliori video del giorno

Si trattava della prima volta che si è cimentato nelle vesti di compositore di colonne sonore.

Un musicista poliedrico

Musicista a tutto tondo, cantautore e polistrumentista britannico, Yorke nel corso della sua lunga carriera ha sempre amato sperimentare nuove sonorità, cercando di rinnovare sempre la sua musica, sia come solista che come membro dei Radiohead.

Tra gli artisti più apprezzati del Novecento, Thom Yorke è stato inserito alla posizione n° 66, al'interno nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre secondo la celebre classifica redatta dal magazine statunitense Rolling Stone. Grazie ai Radiohead, Yorke ha composto tra i brani più significativi degli anni Novanta, inserendosi fra i più importanti artisti di alternative rock, e spaziando abilmente tra musica elettronica e pop.