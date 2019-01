Annuncio

Se passate di lì con una carovana o in solitaria a bordo di una jeep, potreste ascoltare un brano familiare come 'Africa' dei Toto: la celebre hit infatti viene riprodotta in modo ininterrotto in loop nel deserto africano della Namibia. Non potrebbe esserci luogo più adatto.

L'installazione

L'opera è un'installazione realizzata dall’artista tedesco Max Siedentopf, che ha voluto cavalcare il successo di un brano molto popolare che non smette mai di attirare nuovi fan e appassionati: la canzone, simbolo degli anni Ottanta ,potrà rivivere per moltissimi anni in un luogo in cui abitualmente non ci aspetteremmo di sentire della musica.

Dal sito dell'artista leggiamo che "l’installazione sonora consiste in 6 speaker che sono collegati ad un lettore mp3 che contiene al suo interno soltanto una canzone, Africa dei Toto [VIDEO].

La canzone è riprodotta in loop e l’installazione viene alimentata da batterie solari tali che possono riprodurre i Toto per l’eternità”. I sei altoparlanti sono stati posizionati in cima a dei blocchi bianchi, mentre il settimo, che contiene il lettore, ha disponibile nel player solamente quella canzone.

Per motivi di sicurezza, e per evitare anche furti e varie forme di danneggiamento, non è possibile conoscere la posizione precisa di questa installazione, che rimane quindi segreta e conosciuta a pochissimi individui. Siedentopf, ironicamente, ha indicato sul suo sito l'area in cui si può ascoltare questa canzone, ma non ha fatto altro che cerchiare sulla mappa tutto quanto il deserto della Namibia. Forse qualcuno si metterà a cercarla?

L'omaggio al brano

Perché l'artista tedesco ha voluto realizzare questa geniale trovata? "Volevo tributare alla canzone un omaggio supremo e riprodurre fisicamente 'Africa' in Africa", ha fatto sapere Siedentopf alla NPR.

"Il deserto della Namibia è, con i suoi 55 milioni di anni, il più antico deserto del mondo e sembrava essere il posto perfetto per questa cosa".

E alla BBC ha voluto rispondere anche alle critiche: "Alcuni (namibiani) lo adorano e alcuni dicono che probabilmente è la peggiore installazione sonora di sempre. Penso che sia un grande complimento".

La canzone Africa, pubblicata come singolo nel 1982, è stata scritta dal tastierista dei Toto, David Paich, e dal batterista Jeff Porcaro. Il brano continua a godere di grandissima popolarità e ha fatto la sua comparsa anche nei cartoni animati e in alcune Serie Tv: dai Griffin ad American Dad, da Scrubs a Stranger Things [VIDEO]. Oltre a essere stato inserito nel videogioco Grand Theft Auto: Vice City, vanta anche numerose cover e interpretazioni.