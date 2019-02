Annuncio

Annuncio

In una recente edizione del suo programma radiofonico SiriusXM, Eddie Trunk ha parlato della possibilità di un tour degli AC/DC con Brian Johnson e del nuovo album in studio della band australiana.

Possibili scenari

Il giornalista radiofonico ha detto di avere una fonte molto attendibile per quanto riguarda gli AC/DC ma che non vuole nominare: secondo questa fonte la band avrebbe finito l'album, che è stato registrato in uno studio discografico in Canada. Conferma anche che il disco, come anticipato e supposto qualche giorno fa, possa essere un tributo al chitarrista degli AC/DC venuto a mancare nel 2017, Malcolm Young.

Queste le parole di Trunk: "Questo significa che Malcolm ha registrato molte cose su cui hanno lavorato e che hanno incluso nel disco (...)". Non si conoscono ancora le tempistiche di pubblicazione.

Advertisement

Sarà una grande occasione per vedere la band di nuovo insieme, unita nel ricordo di Malcolm Young, fratello di Angus Young, fondatore e chitarra ritmica della band.

Per quanto riguarda il nuovo cantante, secondo questa fonte non si sa se Axl Rose sarà coinvolto nella registrazione: e qui diventa possibile, se non certa, la figura di Brian Johnson che qualche giorno fa, citato in un post dalla band Terrorizer, ha confermato che sta lavorando con gli AC/DC. Se sembrano veritieri le voci sul nuovo album della band, rimane ancora molta incertezza per quanto riguarda il possibile tour della band. "Questa fonte mi ha anche detto che non sanno cosa faranno con questo disco (...) e che non ci sono piani per concerti dal vivo.

Il futuro degli AC/DC

Rimane ancora incertezza sul futuro della band e soprattutto, sulla formazione della band: secondo Alternative Nation si parla anche di un possibile ritorno del batterista Phil Rudd nella band, che era stato sostituito da Chris Slade: Rudd, storico batterista del gruppo, aveva non pochi problemi con la giustizia a partire dall'autunno del 2014, e proprio per questo a febbraio 2015 era stato allontanato dalla band.

Advertisement

I migliori video del giorno

Per quanto riguarda la voce invece Brian Johnson, dopo che fu costretto ad abbandonare la band nel corso del tour per problemi all'udito, sembrerebbe quasi sicuramente rientrato nella band, dopo essere stato sostituito nel tour di Rock or Bust da Axl Rose dei Guns N'Roses.

Rimangono altri problemi: ricordiamo infatti che nel settembre del 2016 il bassista Cliff Williams ha lasciato il gruppo e si è ritirato dalle scene musicali. Restano quindi ancora molte incognite su quella che potrebbe essere la nuova formazione di una band storica.