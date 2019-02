Annuncio

Annuncio

La cittadina di Grottaglie (provincia di Taranto) si prepara all'atteso evento musicale e cinematografico "made in sud", il Cinzella Festival, che si terrà dal 17 al 20 agosto.

Quando l'anno scorso il direttore artistico dell'evento, l'attore italiano Michele Riondino, presentò alla stampa il concerto estivo Cinzella Festival, rimasero tutti incuriositi da un evento che portava con sé nomi importanti come Frah Quintale, Peter Murphy, Nothing but Thieves e Claudio Simonetti's Goblin.

Al termine dell'evento, il 19 agosto, quella curiosità si era ormai tramutata in un vero e proprio successo. E così anche quest'anno tornerà il festival pugliese dedicato alla musica e al cinema, divenuto in poco tempo un polo di attrazione artistica e culturale.

Annuncio

La seconda edizione avrà luogo alle Cave di Fantiano di Grottaglie: un'ex cava di tufo divenuta ora un parco naturale.

Il Cinzella Festival, però, non è semplicemente un appuntamento dedicato all'arte. Infatti anche questa manifestazione - come il 1°maggio di Taranto - darà modo di denunciare i problemi che affliggono la cittadinanza locale. Non a caso, il simbolo dell'evento è una pecora per ricordare ciò che accadde alla Masseria Carmine di Taranto dove, tra il 2008 e il 2010, 600 ovini si ammalarono brulicando dell'erba contaminata da diossina fuoriuscita da una fabbrica nelle vicinanze. Per questo motivo il debutto del festival avvenne nella suddetta masseria come simbolo di rinascita.

I protagonisti della seconda edizione

Ad agosto sul palco del Cinzella Festival saliranno artisti che daranno certamente lustro al concerto tarantino.

Annuncio

I migliori video del giorno

In questi ultimi giorni, infatti, è stato annunciato che la manifestazione si aprirà con i Battles e i Nu Guinea che si esibiranno il 17 agosto, mentre durante l'ultima serata del 20 agosto sarà la volta dei Franz Ferdinand. Al momento, invece, non stati ancora comunicati i nomi degli ospiti delle giornate del 18-19 agosto che sicuramente saranno legati alla musica e al cinema.

I Battles sono un gruppo statunitense formato da John Stanier, dal chitarrista e tastierista Ian Williams e dal chitarrista David Konopka. La loro è una musica quasi unica nel suo genere, perché mescola elementi di math rock ed elettronica.

I Nu Guinea sono un duo costituito da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Due artisti napoletani che hanno fatto della loro musica un ponte fra la tradizione partenopea degli anni '70-'80 fatta di chitarre funky, tastiere e percussioni afrobeat, ed un sound tutto moderno, quasi sperimentale.

Annuncio

I Franz Ferdinand, invece, sono una band indie rock scozzese formatasi nel 2002. L'attuale formazione comprende Alex Kapranos (voce e chitarra), Bob Hardy (basso), Dino Bardot (chitarra), Julian Corrie (tastiere e cori) e Paul Thomson (batteria e cori). Definiti come esponenti del post-punk revival, sono un gruppo energico le cui performance si tramutano in delle vere e proprie feste-concerto in grado di coinvolgere appieno il pubblico.