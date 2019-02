Annuncio

Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain, storico frontman dei Nirvana e simbolo della musica grunge, ospite del programma What's The Tee? di RuPaul che viene registrato in podcast, ha parlato di come è venuta a sapere della morte di suo padre, suicidatosi nel 1994.

L'intervista

Grazie al magazine Alternative Nation che ha riportato per iscritto le parole della figlia di Kurt, veniamo a sapere che Frances, nata nel 1992 dalla relazione tra Kurt e Courtney Love, non seppe nulla della morte del padre fino all'età di cinque anni.

Queste le sue parole: "Non mi è stato detto che mio padre si è suicidato fino all'età di cinque anni e così mia madre mi ha mandato in terapia in via preventiva un anno prima di dirmelo, così che fosse facile arrivare a quella conversazione".

E parlando sempre del come ha appreso la notizia ha aggiunto: “È dura. Stranamente ho scoperto che da adulta sono una comunicatrice molto brava”. Grazie alla terapia la figlia di Kurt è riuscita a migliorare. “Per me è stato davvero benefico per la capacità di esprimere me stessa e parlare delle mie emozioni, dei miei sentimenti e della mia mente”.

Cobain ha parlato anche del fatto che per lei è stato difficile ascoltare la band di suo padre, i Nirvana. Per lei "è come un legame emotivo perché delle cose specifiche riguardano me o fanno riferimento a qualcosa di cui sono intimamente coinvolta. Quindi posso riconoscere, specialmente con la musica di Kurt, che l'abilità artistica di mio padre era su un altro livello e come collega artista posso riconoscere quanto siano importanti e sostanziali i suoi testi, le sue melodie e lui stesso.

Tuttavia, a livello emotivo è come se questo ragazzo fosse Babbo Natale, come se fossi imparentata con Babbo Natale. Quindi è un legame emotivo"

Frances Bean Cobain

Frances Bean Cobain ha 26 anni e finora ha lavorato molto nel mondo dello spettacolo: artista visuale e modella, nel 2006 è stata fotografata per Elle con una giacca di cardigan marrone e un paio di pantaloni di un pigiama appartenuto a suo padre Kurt. La scelta di indossare quel pigiama, ha spiegato in un'intervista, sta nel fatto che proprio quel pigiama era stato indossato da suo padre il giorno delle nozze con sua madre, avvenute nel 1992 alle Hawaii.

Con lo pseudonimo Fiddle Tim nel 2010 ha realizzato anche una serie di quadri con una raccolta d'opere d'arte intitolata Scumfuck ed ha esposto presso la galleria La Luz de Jesus di Los Angeles. Frances, divorziata già da due anni, dopo il fallito matrimonio con il musicista Isaiah Silva, è molto attiva sui social, e su Instagram ama pubblicare alcuni video di canzoni scritte da lei, come quello che potete ascoltare qua sotto: