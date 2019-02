Annuncio

Mariah Carey deve sempre far parlare di sé: ha realizzato il 31 gennaio scorso uno spettacolo in Arabia Saudita, nonostante le preoccupazioni degli attivisti per le violazioni dei diritti umani nel regno. La cantante statunitense dietro a successi come Honey and Fantasy si è esibita in un abito nero con paillettes di fronte a una folla urlante al King Abdullah Economic City.

Non è stata l'unica

Anche DJ Tiesto e l'artista dancehall Sean Paul sono tra quelli che si esibiranno nella megalopoli multimilionaria, a circa due ore di auto a nord della Mecca.

Carey è la prima artista femminile internazionale ad esibirsi in Arabia Saudita da quando sono state abolite le restrizioni sulla segregazione di genere e l'intrattenimento lo scorso anno.

A dicembre, Enrique Iglesias, The Black Eyed Peas e David Guetta hanno anche suonato in spettacoli nel regno in seguito alle riforme di liberalizzazione di alto profilo del principe ereditario Mohammed bin Salman. Ma la decisione di esibirsi in Arabia Saudita è stata criticata dai difensori dei diritti che indicano l'imprigionamento di attivisti per i diritti delle donne, il brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi e la guerra in corso in Yemen come prova che il regime non è serio sui diritti umani.

Il ruolo degli artisti

Molti sostengono che questi concerti appariscenti siano un tentativo da parte del regime di perfezionare la sua immagine internazionale mentre continua e addirittura espande l'oppressione a casa. Gruppi che includono Amnesty International hanno criticato la decisione di Carey di esibirsi, sostenendo che "Mariah dovrebbe usare la sua voce" per chiedere l'immediato rilascio di attivisti per i diritti delle donne in carcere.

Walid Alhathloul, la cui sorella Loujain è stata imprigionata in Arabia Saudita dopo aver fatto una campagna per i diritti delle donne e contro la tutela dei maschi, ha invitato Carey a chiedere la sua liberazione sul palco. "Questo concerto è un patetico tentativo di dimostrare che il paese sta diventando più tollerante nei confronti delle donne", ha scritto "Tutto quello che voglio è giustizia per mia sorella".

Omaima A-Najjar, un rifugiato politico saudita, ha anche definito i concerti una distrazione dalla guerra in Yemen e leggi repressive in patria. Ha appoggiato una petizione che chiede a Carey di boicottare il paese, dicendo che prendere una posizione simile non avrebbe un impatto sui sauditi ordinari visto che i biglietti che partono da $ 80 (£ 61) difficilmente saranno accessibili per la maggior parte delle persone.

Pare che la Carey fosse in buona fede

L'agente della Carey ha detto che alla cantante è stata "presentata l'offerta di esibirsi per un pubblico internazionale e misto di genere in Arabia Saudita" e "ha accettato l'opportunità come passo positivo verso la dissoluzione della segregazione di genere".

"Come prima artista internazionale femminile ad esibirsi in Arabia Saudita, Mariah riconosce il significato culturale di questo evento e continuerà a sostenere gli sforzi globali verso l'uguaglianza per tutti", ha detto l'addetto stampa di Carey.