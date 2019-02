Annuncio

Annuncio

Cresce l’attesa per il concerto dei Negramaro previsto per il 17 marzo a Reggio Calabria. La band salentina, si esibirà al Palacalafiore di Pentimele alle ore 21 ed ha già annunciato il sold out per l’unica tappa calabrese. I Negramaro non si esibivano a Reggio Calabria dal 2016 ed a distanza di 3 anni ritorneranno sul palco reggino e faranno ballare e cantare i fan calabresi che da tempo aspettavano di poterli rivedere.

Dopo lo stop dovuto alle condizioni di Lele, la Band ritornerà sui palchi d'italia

Finalmente anche a Reggio Calabria arriverà “Amore che torni tour” dei Negramaro. La band ha dato inizio al suo tour nel mese di febbraio dopo un lungo stop dovuto alle gravi condizioni di salute del chitarrista, dichiarato attualmente fuori pericolo [VIDEO], Emanuele Spedicato. Emanuele detto Lele, il 17 dicembre era stato colpito da un’emorragia celebrale e dopo un lungo periodo di degenza della durata di circa un mese ha potuto lasciare il reparto di rianimazione nel quale era ricoverato.

Annuncio

I membri della band avevano precedentemente annunciato di aver deciso all'unanimità di rinviare il tour in attesa del miglioramento delle condizioni del loro compagno e dal mese di gennaio si sono dichiarati pronti a risalire sui vari palchi d’Italia e mantenere la promessa fatta ai loro fan, anche se il chitarrista secondo quanto dichiarato dagli stessi non prenderà parte al tour.

I Negramaro dopo il sold out annunciano le doppie date

La prima tappa di 'Amore che torni tour' sarà a Rimini, seguiranno poi i concerti di Mantova, Padova, Conegliano, Torino Bologna e Milano. Nel mese di marzo la band invece si trasferirà a Firenze e successivamente si esibirà a Roma, Caserta, Eboli, Bari e Reggio Calabria. Il tour nazionale della band salentina si concluderà con l’ultima tappa prevista ad Acireale ed anche qui è stato dichiarato il sold out.

Annuncio

I migliori video del giorno

In alcune città, è stata stabilita anche una seconda data per dare così a tutti l’opportunità di poter godere dello spettacolo promesso dal cantante e dalla sua band.

Il concerto che si svolgerà a Reggio Calabria fissato per il 17 marzo è stato organizzato dalla Esse concerti S.r.l. Sin dal giorno dopo in cui è stata avviata la prevendita, i componenti della band composta dal leader Giuliano Sangiorgi, dal chitarrista Lele Spedicato, da Andrea Marian, Ermano Carlà, Danilo Tasco e Andrea De Rocco hanno annunciato di essere carichi e pronti a riproporre tutti i loro maggiori successi. Anche durante questo nuovo tour, proprio come nei precedenti, la band si esibirà proponendo uno spettacolo che alternerà brani del nuovo album con le canzoni degli anni precedenti che li hanno resi così famosi.