Arrivano nuove iniziative per festeggiare i cinquant'anni dei Led Zeppelin: stavolta però non si tratta di libri, vestiti, accessori o strumenti musicali ma di un'iniziativa molto carina diffusa nelle ultime ore sul sito ufficiale della band britannica. Con due applicazioni molto semplici, entrambe presenti sul sito, si potrà creare la propria playlist personalizzata e in aggiunta anche il proprio nome con il font che ha contraddistinto la band di Jimmy Page e Robert Plant.

L'iniziativa

Se andate sul sito ufficiale dei Led Zeppelin, troverete in Home Page un'altra iniziativa carina per festeggiare il debutto della band che ha rivoluzionato la storia del rock and roll: a partire dal 22 febbraio infatti sono disponibili due servizi, il Playlist Generator e il Name Generator.

Il primo consente a tutti i fan di creare la propria selezione di brani preferiti e permette di scegliere all'interno del vasto catalogo del gruppo inglese, e comprende sia registrazioni in studio che dal vivo: ogni playlist può essere personalizzata con una veste grafica ogni volta diversa, per poi essere condivisa sui social newtork e su Spotify. Sul sito inoltre sono già presenti playlist illustri, come quella di Jack White e della band inglese Royal Blood che hanno voluto così omaggiare la storica band.

Il Name Generator invece permette di avere il proprio nome personalizzato con il carattere usato dai Led Zeppelin nel quarto album con l'aggiunta dei simboli di ogni membro: Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham. Anche stavolta il proprio nome può essere condiviso su tutti i principali social network.

Altre iniziative

Recentemente la band aveva messo in commercio, grazie ad un accordo con la Vans, due modelli di scarpe ispirate al primo album della band, Led Zeppelin I, le Vans Sk8-Hi e le Vans Era, con i colori bianco rosso e nero presenti sulla copertina del disco. E inoltre, per non farsi mancare nulla, sono disponibili anche il cappellino e una maglietta a maniche lunghe, con la stessa linea cromatica usata per le scarpe.

E qualche settimana fa anche Jimmy Page ha voluto offrire a tutti i fan un prodotto davvero esclusivo: stiamo parlando dell'amplificatore Sundragon Amp, che è stato creato dallo stesso Page insieme a due ingegneri del suono e che si ispira all'amplificatore utilizzato da Page per creare il sound di chitarra nel loro storico primo disco.

E qualche mese fa, lo stesso Page ha lavorato per mettere sul mercato un nuovo modello di Fender, la Fender Dragon Telecaster, che è anche questa una ricreazione fedele di una delle prime chitarre usate da Page nel primo periodo in cui era nei Led Zeppelin.