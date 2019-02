Annuncio

Domenica 24 febbraio verranno consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles gli Oscar 2019. Manca veramente poco alla cerimonia di premiazione e c'è grande attesa e curiosità soprattutto per quale pellicola vincerà la statuetta di miglior film. Nella categoria più importante, premiata per ultima, si contenderanno l'ambito premio 'A Star is born' di Bradley Cooper, 'Black Panther' di Ryan Coogler, 'BlacKkKlansman' di Spike Lee, 'Bohemian Rhapsody' di Bryan Singer, 'La favorita' di Yorgos Lanthimos , 'Green book' di Peter Farrelly, 'Roma' di Alfonso Cuaron e 'Vice' di Adam McKay. L’Oscar è il premio più prestigioso in ambito cinematografico a livello mondiale per chiunque abbia a che fare con il mondo del Cinema, non solo attori e registi, ma anche cantanti, costumisti, scenografi, tecnici d'animazione.

Oscar al miglior film: i candidati

La più importante categoria, su cui maggiormente si focalizza l'attenzione pubblica è quella di 'miglior film'. Vediamo di conoscere qualcosa in più su ciascuno degli otto candidati all'Oscar 2019:

- Bohemian Rhapsody è il racconto romanzato dei primi 15 anni dei Queen, rende omaggio al celebre Live Aid del 1985 senza tralasciare la crisi e la malattia di Freddie Mercury;

- BlacKkKlansman è un poliziesco con protagonista il primo detective afroamericano Ron Stallworth, finto razzista e infiltrato nel Ku Klux Klan.

- La favorita è un film ambientato in Inghilterra nel 18° secolo e racconta le vicende della Regina Anna, la nobildonna Lady Sarah e la giovane ambiziosa Abigail, tre donne (O.Colman, R.Weisz, E.Stone) unite tra loro da inganni e tradimenti, mentre è in corso la guerra contro la Francia.

- Black Panther è il cinecomic della Marvel con protagonista il supereroe del Wakanda, conosciuto in Captain America - Civil War. Dopo la morte del padre, T'Challa è pronto a salire al trono ma viene ostacolato da vecchi nemici pronti a distruggere il suo regno.

- Green Book è ambientato negli anni '70, quando il razzismo era ancora una questione di vita o di morte. Il buttafuori Tony è assunto come autista di Don Shirley, un famoso pianista afroamericano. Il protagonista (Viggo Mortensen) deve accompagnare il musicista in un tour negli stati del sud, avendo cura della sua incolumità.

- A Star is born è il remake di un classico hollywoodiano. Il musicista Maine (B.Cooper) si innamora di Ally (Lady Gaga), una squattrinata cantautrice che sogna di diventare una star.

- Roma racconta la storia di Cleo, una domestica che lavora presso una famiglia borghese. Il film è ambientato a Città del Messico negli anni '70, nel quartiere 'Roma'.

- Vice narra le vicende di Dick Cheney (C.Bale) e la moglie Lynne (A.Adams), la coppia più potente di Washington che riuscì a dominare, nell'ombra', la presidenza di G.W.Bush.

Qualche curiosità sui candidati al premio Oscar come 'miglior film'

Quest'anno, tra le novità dell'edizione degli Oscar 2019, sono presenti per la prima volta un lungometraggio non uscito nelle sale cinematografiche, ma prodotto e distribuito dalla piattaforma Netflix - 'Roma' - e un cinecomic candidato come 'miglior film' - 'Black Panther'. Il primo ha vinto il Leone D'oro al 75esimo Festival del Cinema di Venezia, nel secondo il cast è quasi interamente afroamericano e vengono affrontati argomenti importanti come la razza, la giustizia e la libertà. 'La favorita' ha già vinto un Golden Globe e il Leone D'argento al Festival di Venezia. Nella pellicola 'Vice' Christian Bale, nei panni del protagonista, ingrassato, calvo e invecchiato, è praticamente irriconoscibile. Per 'Bohemian Rapsody' Rami Malek ha vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista. Durante la cerimonia Bradley Cooper e Lady Gaga si esibiranno nella canzone 'Shallow', candidata all'Oscar come 'miglior canzone' nel film 'A Star is born'.