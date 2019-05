Sorso (SS) venera la Beata Vergine “Noli Me Tollere” con un mese di iniziative religiose e civili. Nel santuario dove venne ritrovato il simulacro della Madonna apparsa il 26 maggio 1208, le Messe verranno celebrate ogni giorno alle 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 (festivi) e 19:00. La celebrazione eucaristica serale verrà anticipata dalla recita del Rosario, alle 18:15.

L'apertura del mese mariano

Mercoledì 1 maggio la prima Messa verrà celebrata alle 6:00, seguita da quella delle 7:30. Alle 8:15 il solenne accompagnamento della Bandiera della Madonna dalla casa del presidente, Gavino Senes, verso il santuario.

All'arrivo si terrà la solenne celebrazione eucaristica, predicata da padre Giacomo Faustini. Alle 17:30 i fedeli si ritroveranno nella frazione di Predugnanu, alla chiesetta campestre, dove processionalmente raggiungeranno la chiesa di cappuccini. Alle 21:00, serata di canti sardi con le voci di Marco Manca, Pino Masala, Franco Figos, Tore Matzau alla chitarra e Tore Podda alla fisarmonica.

Le iniziative

Giovedì 2 maggio, alle 15:00, inizio del torneo di calcio nel campo comunale Madau. Sabato 4 maggio, primo sabato del mese, Festa dell'ammalato.

Alle 16:00 recita del Rosario e S. Messa con il sacramento dell'Unzione degli Infermi. Alle 19:00, celebrazione eucaristica predicata mentre alle 21:00 il tradizionale cenacolo mariano e benedizione. Domenica 5 maggio, concerto in santuario a partire dalle 20:30. Mercoledì 8, alle 11:15, S. Rosario con supplica alla Madonna di Pompei alle ore 12:00.

Sabato 11, festa di Sant'Ignazio da Laconi. Le celebrazioni verranno effettuate secondo il calendario feriale, con la benedizione dei panini che si terrà nella funzione delle ore 9:00.

Sabato 18 maggio, invece, festa di San Felice da Cantalice. In tale data, i bambini effettueranno l'omaggio floreale alla Madonna mentre alle 21:30 si terrà nel piazzale del santuario un concerto tributo ai “Dire Straits”. Il giorno seguente, domenica 19, il torneo di volley a cura della A.S.D. Sorso Volley c/o Centro Polivalente via Dessì con inizio alle 9:00. La sera, alle 17:30, S. Messa a Rena Bianca, luogo in cui secondo la tradizione apparve la Beata Vergine Maria.

Mercoledì 22 maggio, festa di Santa Rita da Cascia.

Anche in questo caso le celebrazioni saranno secondo il calendario feriale, mentre la sera il simulacro della santa agostiniana attraverserà le principali vie del centro romangino. Il giorno seguente, giovedì 23, V° edizione di Maggio in Musica nella chiesa di Santa Croce. Il 24 maggio, alle 22:00, concerto degli “Showzer Live”.

Sabato 25, vigilia della grande festa. Alle 17:30 finale del torneo di calcio. Alle 18:00 accompagnamento della Bandiera della Madonna dalla casa del presidente al santuario con S.

Messa solenne alle 19:00. Più tardi, alle 22:00, serata di canto sardo con Pino Masala, Franco Figos e alla chitarra Tore Matzau. Domenica 28 maggio, alle 19:00, S. Messa per i soci defunti.

Venerdì 31 maggio, infine, la chiusura del Mese Mariano. Alle 6:00 pellegrinaggio dal santuario alla cappella di Predugnanu cui seguirà la celebrazione eucaristica. La sera, alle 19:00, S. Messa con proclamazione e benedizione del nuovo presidente.

26 maggio, solennità della Madonna 'Noli Me Tollere'

Domenica 26 maggio, solennità della Beata Vergine “Noli Me Tollere”. La prima S. Messa alle 6:00. Alle 7:00 verrà presieduta dal parroco di Santa Monica, don Luigi Maiocchi, mentre alle 8:00 dal parroco di San Pantaleo, don Luca Collu. Alle 9:00 celebrazione eucaristica presieduta dal provinciale dei cappuccini, padre Filippo Betzu da Tramatza. Alle 10:30 S. Messa solenne concelebrata dall'arcivescovo metropolita di Sassari, monsignor Gianfranco Saba. Alle 18:00 nuova celebrazione eucaristica presieduta dai sacerdoti di Sorso cui seguirà la processione con il Ss. Sacramento. Concluderà la giornata, alle 22:00, il concerto di Banditi e Campioni.