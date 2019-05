Arnold Schwarzenegger è stato colpito improvvisamente alle spalle, mentre stava facendo un video - selfie con i suoi fan in Sud Africa. L’attore 71enne è stato spinto in modo violento e caduto a terra in una palestra di Johannesburg, dove svolgeva il ruolo del giudice in una gara di bambini che partecipavano al Wayne Price, durante l'evento Arnold Classic Africa.

Tutta la scena è stata ripresa dal telefono di Schwarzenegger, e da un altro telefono che riprende tutto l'accaduto. Le immagini mostrano l'attore di spalle mentre fa un video-selfie con i i fan, dopodiché un ragazzo, che con una mossa da arte marziale, lo colpisce alla schiena. Come ha spiegato dopo l'ex-governatore, lui si è reso conto di aver subito un'aggressione dopo aver rivisto il video e che tutto ciò non era successo per caso. Anche l’organizzatore dell’evento Arnold Classic Africa ha ribadito ciò che ha detto Arnold, che pensava fosso stato «uno sfortunato incidente di un suo fan».

Arnold Schwarzenegger colpito alle spalle durante un evento.

Il ragazzo che lo ha aggredito è stato immediatamente bloccato dalla security e secondo alcuni presenti avrebbe gridato: ''Aiutatemi, ho bisogno di una Lamborghini.''

Arnold Schwarzenegger: 'Contento che 'il folle' non abbia interrotto il mio Snapchat'

Uscito illeso da questo spiacevole episodio, l’attore americano ha spiegato quanto è accaduto attraverso un suo post su Twitter, dove conta quattro milioni di fan: ''Grazie per le vostre preoccupazioni, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Ho pensato di essere stato solo spinto dalla folla, cosa che accade spesso. Mi sono reso conto che sono stato preso a calci quando ho visto il video come tutti voi. Sono solo contento che ''il folle'' non abbia interrotto il mio Snapchat.''

Che cos'è The Arnold Sport Festival?

Arnold Classic Africa, che si tiene a Johannesburg, Gauteng, ogni maggio (17-19 maggio 2019) fa parte della serie di 'The Arnold Sport Festival', che ogni anno ospita una serie di sport in 6 continenti: Eurasia, Africa, America, Oceania, Antartide.

Ideato da Arnold Schwarzenegger nel 1989, questo evento è diventato uno tra i più importanti al mondo. Il primo classificato a questa competizione riceve 130.000 dollari, un Hummer e un orologio Audemars Piguet, invece il secondo classificato riceve 75 mila dollari ed il terzo 50 mila dollari. L'Arnold Sports Festival USA si tiene a Columbus, in Ohio, a marzo, seguito da eventi a Melbourne, Australia, Brasile, Hong Kong e Spagna. Tutti gli eventi sono caratterizzati da bodybuilding professionale e gare correlate, bodybuilding amatoriale, sport da combattimento, una grande fiera per la salute e il fitness e eventi per i giovani che variano da un continente all'altro.