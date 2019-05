Lo scorso weekend Bruce Springsteen è stato a Roma insieme alla famiglia per vedere la figlia gareggiare in una gara di equitazione a Piazza di Siena. In un'intervista rilasciata a Repubblica ha fatto delle rivelazioni interessanti relative al suo nuovo tour e al prossimo disco con la E Street Band, anticipando di fatto che il prossimo anno tornerà nella capitale per una tappa della sua tournée.

Gli impegni futuri del Boss

Intervistato da Repubblica durante il suo weekend romano, il Boss ha parlato di tante cose ed anche dei suoi prossimi impegni musicali, visto che il nuovo album uscirà il 14 giugno. Ha raccontato di aver girato anche un film nel backstage, basato sulle registrazioni del disco dall'inizio alla fine, all'interno della sua casa.

I fan italiani potranno sicuramente gioire, visto che il rocker statunitense, quando ha toccato l'argomento tour, ha annunciato che tornerà in Italia nel 2020, e che dal prossimo autunno lavorerà in studio insieme alla E Street Band al nuovo album.

Bruce Springsteen il prossimo anno sarà in tour a Roma - app.com

E alla domanda se farà tappa anche a Roma, il Boss è sembrato convinto al 100%: "Certo, vengo sempre qui. La amo".

Finora, del suo ultimo lavoro "Western Stars", Springsteen ha svelato al pubblico due singoli, "Hello Sunshine" e "There goes my miracle". Il diciannovesimo disco in studio dell'artista americano arriva 5 anni dopo "High Hopes" e si ispira alla musica pop della California tra gli anni Sessanta e Settanta, andando ad esplorare alcuni luoghi degli Stati Uniti, come le autostrade e gli spazi deserti, le zone isolate e di comunità, portando con sé il tema della speranza.

Bruce Springsteen e l'Italia

Springsteen ama l'Italia e questa sicuramente non è una novità dell'ultim'ora: lo scorso weekend si trovava nella capitale in occasione di un concorso di equitazione tenutosi a Roma a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese: il Boss era presente insieme alla moglie Patti Scialfa per seguire la performance della figlia Jessica Rae che si è piazzata al settimo posto.

Il cantante statunitense è arrivato all'evento a bordo di un minivan e ha assistito alla gara seduto nella tribuna d'onore: non ha rilasciato interviste fino al giorno seguente, quando ha svelato a Repubblica i suoi piani futuri.

Oltre a parlare di sua figlia - che segue con grande orgoglio in giro per il mondo - il Boss ha ammesso che Roma rimane uno dei suoi luoghi preferiti: ama la capitale, di cui apprezza la vitalità, e non ha nascosto che, se potesse, sceglierebbe di vivere a Roma, a suo avviso una delle realtà "più incredibili al mondo".

Ogni volta che si trova nella capitale, infatti, il musicista americano si sente circondato dalla sua bellezza, provando una sensazione davvero piacevole.

Oltre a parlare del suo amore per la Città Eterna, non ha nascosto le sue preoccupazioni per i cambiamenti climatici, condividendo la causa di quanti si stanno mobilitando in quest'ultimo periodo per il futuro del pianeta.