Il Concerto del Primo Maggio è un evento che dal 1990 rappresenta la giornata della Festa del Lavoro e anche l'edizione di quest'anno non smette di meravigliarci con una scaletta piena di artisti emergenti ed affermati e provenienti da varie scene musicali, tra cui indie, pop, rock, rap e trap. Come ogni anno, la grande kermesse si terrà a piazza San Giovanni a Roma e sarà una lunga e spassosa maratona condotta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, frontman della band bolognese de Lo Stato Sociale. Ma chi saranno gli artisti e gli ospiti internazionali che si esibiranno nella grande piazza della Capitale?

Informazioni sul Concertone: orari, cantanti ed ospiti internazionali

Il Concerto del Primo Maggio avrà inizio alle 15 e terminerà a mezzanotte, con una pausa tra le 19 e le 20.

La scaletta è ormai completa e tra i nomi presenti è presente anche un ospite internazionale, Noel Gallagher, che sarà atteso da tutti i suoi fan con i suoi Hing Flying Birds. Poi, seguiranno i Subsonica, la band elettro rock torinese che, dopo anni di successi anni 2000 tra cui "Istrice", "Incantevole" e "Nuova ossessione", sono tornati con dei brani pieni di energia, tra cui "Bottiglie rotte" e "Respirare" fino a diventare una delle migliori live band italiane. Per quanto riguarda la scena indie, ci saranno gli Zen Circus, band che si è classificata 17esima al Festival di Sanremo 2019 con il brano "L'amore è una dittatura", gli Ex Otago, reduci anche loro dal Festival con la romantica ballata di "Solo una canzone", Francesco Motta che ha conquistato il 16esimo posto al Festival con "Dov'è l'Italia", Gazzelle, Canova, Colapesce ft Bianco.

Molto quotata anche la rappresentanza rap e trap con Ghali, Achille Lauro, Izi, Rancore, Ghemon, Carl Brave, Anastasio (vincitore della scorsa edizione di X Factor con il brano "La fine del mondo"). Non mancano inoltre gli artisti della scena emergente italiana, tra cui Pinguini Tattici Nucleari, La Municipal, Fulminacci, Lemandorle, La Rappresentante di Lista, Dutch Nazari, Orchestraccia, I Tristi, Eugenio in Via di Gioia, Marcherita Zanin, Ylenia Lucisano, Eman e Giulio Wilson. Completano il parterre i Negrita, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Coma Cose, i La Rua, Omar Pedrini e Fast Animals and Slow Kids.

Come vedere la diretta in tv o in streaming

Per vedere la diretta televisiva del Concerto del Primo Maggio 2019 è necessario collegarsi su Rai 3, mentre per diretta in radio e sui social, ci sarà Radio 2 che trasmetterà tutta la kermesse dal backstage. Per quanto riguarda la diretta in streaming, è sufficiente accedere al portale Rai Play tramite smartphone, tablet o dal computer.