Grande novità in casa Pixar: il colosso d'animazione statunitense ha confermato la sua collaborazione con la Walt Disney Company per la realizzazione del nuovo film "Onward". A meno di un mese dall'uscita di "Toy Story 4", viene sganciata una notizia bomba che sta elettrizzando i fan di tutto il mondo.

Onward: locandina e data d'uscita

Un misterioso tweet pubblicato dalla Pixar nella giornata di oggi ha incuriosito i followers, proponendo un indovinello da risolvere per "evocare l'esclusiva saggezza". Gli indizi sono tre: "Mago. Unicorno. Sirena".Rispondendo al tweet con le emoji raffiguranti i tre indizi, ogni utente riceve tra le proprie notifiche un tweet contenente la locandina ufficiale del nuovo film Pixar, "Onward", in uscita nelle sale americane il 6 marzo 2020. Non abbiamo ancora notizie certe sulla data d'uscita del film in Italia, ma è pressoché sicuro che approderà nel nostro Paese nello stesso mese.

Anche su Facebook la pagina ufficiale Disney Pixar pubblica la locandina del film, "prossimagicamente al Cinema".

Onward: trama, cast e doppiatori

Protagonisti di "Onward" sono due elfi adolescenti, fratelli ed orfani di padre, alla ricerca delle ultime tracce di magia rimaste nel mondo. Il film, spiegano i creatori, non verterà soltanto intorno alla magia, ma tratterà tematiche quali i rapporti famigliari, in particolar modo il difficile distacco dei figli dal padre ed il forte legame che unisce i due fratelli.

Alla regia troviamo Dan Scanlon, già direttore di "Monsters University", al doppiaggio, invece, saranno presenti attori ben noti al pubblico.

Disney Pixar 'Onward', locandina del nuovo film

Direttamente dal mondo Marvel, saranno Chris Pratt (alias Star-Lord) e Tom Holland (il nuovo volto di Spiderman) a doppiare i protagonisti, mentre a dar voce alla loro madre sarà l'attrice Julia Louis-Dreyfus, già voce della principessa Atta di "A Bug's Life". Sembra che possa far parte del cast anche Octavia Spencer, la quale porterà al film "spessore e humor" con il suo personaggio.

"Tom Holland è perfetto per il personaggio di Ian, il fratello minore", racconta Scanlon a People: "Stavamo cercando qualcuno che avesse una certa timidezza e qualcuno bravo ad essere anche un po' impacciato.

Tom è bravissimo! E poi ha quella dolcezza così genuina che ti porta sempre a fare il tifo per lui".

Per il fratello maggiore, continua il regista, "Volevamo qualcuno che rappresentasse l'esatto contrario. Qualcuno che potesse essere folle, caotico e fuori controllo, ma in un modo affascinante e contagioso. E Chris Pratt è perfetto per questo ruolo. Ha la capacità di essere folle e fuori controllo, ma in un modo veramente adorabile, divertente e contagioso".

"Sono davvero amici. Hanno già lavorato e hanno già trascorso del tempo insieme", conclude Scanlon parlando di Pratt e Holland, "E' stato divertente mettersi lì e guardarli mentre uno cercava di far ridere l'altro".

In attesa del primo trailer ufficiale, che verrà mostrato questa sera durante la prima partita delle finali di NBA, non ci resta che sognare cosa avrà da offrirci la Pixar per la prossima primavera.