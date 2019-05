Da ieri è disponibile presso tutte le librerie italiane "Massimo Riva vive! La vita rock dello storico chitarrista di Vasco", edito da Baldini+Castoldi. In queste pagine si possono leggere momenti molto intimi del chitarrista Massimo Riva, insieme ai ricordi degli amici che lo hanno conosciuto.

La biografia di Massimo Riva

Scritto dalla sorella Claudia Riva e curato dal giornalista Massimo Poggini, il libro racconta la storia del musicista Massimo Riva, grande talento della musica italiana, chitarrista di Vasco Rossi e della Steve Rogers Band, scomparso prematuramente nel 1999 all'età di 36 anni.

'Massimo Riva Vive', libro dedicato al chitarrista di Vasco.

Il volume racconta la vita del chitarrista: da quando era bambino, cresciuto a Zocca, in provincia di Modena, col suo amore per la musica e la sua collezione di vinili, per passare poi alla scoperta della sua prima chitarra nel 1974, quando aveva appena 11 anni. E poi le prime canzoni scritte col suo amico Alfredino che lo aveva iniziato al mondo della chitarra, facendogli conoscere per la prima volta lo strumento.

Il momento più importante della sua vita arriva forse con la nascita di Punto Radio nel 1975, una radio libera che ha la sua sede a Zocca e che viene fondata e diretta dal dj Vasco Rossi insieme ad un altro gruppo di giovani: ancora giovanissimo, Massimo stringe amicizia con i responsabili del progetto e chiede sempre a Vasco di poter trasmettere in diretta, cosa che il cantante non gli permetterà.

Pubblicità

Il suo talento musicale viene notato e non passa in secondo piano: il debutto come musicista avviene quasi per caso, per sostituire la band di Lucio Dalla il 26 maggio del 1979, evento passato alla storia anche come il primo live di Vasco Rossi.

Un vero rocker

Vasco considerava Massimo il suo alter-ego sul palco, e non a caso la sorella lo descrive come il suo fratello minore. Per tutti gli appassionati c'è anche un inserto fotografico con 16 scatti che ritraggono Riva con la famiglia, durante i concerti e nei backstage.

"Massimo Riva Vive!" è un racconto intimo e crudo, rock e senza veli, di una persona ancor più che un musicista, che ci ha lasciato troppo presto. La storia di un grande talento, il cui nome non può essere semplicemente ridotto al mondo di Vasco Rossi, che ha lasciato un grande e incolmabile vuoto nella musica italiana. Un artista che bisogna riscoprire e per questo non dimenticare

Diceva di lui Emilio Righi: "Quando non suonavamo in discoteca, io lo seguivo anche ai concerti.

Pubblicità

Massimo impersonava il rock in ogni senso: dall'aspetto fisico all'abbigliamento, dallo stile di vita a come si muoveva sul palco". Una vita intensa, cruda, vissuta senza pause, verrebbe da dire spericolata. Era un vero rocker. Ricorda la sorella: "Quello che so è che la vita l'ha sempre vissuta in un solo e unico modo, al Massimo".