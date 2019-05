Arriva da Amburgo il triste annuncio di Eros Ramazzotti che, per seri problemi di salute, ha dovuto comunicare ai propri fan l'interruzione del suo 'Vita ce n'è World Tour'. Il cantautore romano, infatti, ha spiegato, attraverso le sue pagine social, che un problema di ispessimento alle corde vocali lo ha costretto a fermarsi per poter essere operato e, utilizzando le sue stesse parole, ritornare ancora più forte di prima.

L'intervento porterà il cantante di 'Cose della vita' lontano dalle scene per almeno due mesi, durante i quali dovrà sottoporsi ad una opportuna riabilitazione.

Eros Ramazzotti operato alle corde vocali

Nel suo annuncio, Eros si rivolge prima ai propri fan negli Stati Uniti e in America Latina, scusandosi con loro per l'annullamento delle date previste lì, che tuttavia il cantautore ha promesso di recuperare l'anno prossimo, confermando, poi, la ripresa della tournée in Europa annunciando: 'Riprenderò regolarmente l'11 luglio a Locarno per due mesi di festival musicali'.

In risposta all'annuncio sono arrivati moltissimi messaggi di affetto da parte dei fan di tutto il mondo.

Il suo 'Vita ce n'è World Tour'

Partito nel febbraio scorso con la data zero di Mantova, il 'Vita ce n'è World Tour" ha visto Eros Ramazzotti esibirsi in giro per l'Europa in una lunga serie di concerti, tutti rigorosamente sold out, durante i mesi di marzo ed aprile. Dopo un periodo di stacco, necessario per spostare tutto in America, il tour avrebbe dovuto riprendere ufficialmente il 14 maggio, con il concerto a Guadalajara, e proseguire poi con le date di Mexico City (16 maggio), e Monterrey (18 maggio) prima dello spostamento negli Stati Uniti, dove, tra le varie tappe, avrebbe dovuto esibirsi al Greek Theatre di Los Angeles.

Con oltre 80 concerti, per un totale di 550mila biglietti venduti, la tournée celebra, inoltre i 35 anni di carriera del cantautore romano, che per l'occasione ha preparato uno spettacolo che ripercorre tutta la sua storia artistica attraverso 30 canzoni. Nella scaletta troviamo alcuni dei suoi brani più famosi al mondo come, ad esempio, 'Adesso tu', 'Dove c'è musica' e 'Più bella cosa', affiancati dai successi del nuovo album.

L’album 'Vita ce n’è'

Anticipato da quattro singoli, ossia 'Vita ce n'è', che dà il nome all'album e all'intera tournée mondiale, 'In primo piano' (brano scritto da Lorenzo Jovanotti), 'Per le strade una canzone' e dall'ultimo uscito 'Siamo' (che sarà in rotazione radiofonica a partire da domani), il 'Vita ce n'è' è il 14esimo album di Eros Ramazzotti, pubblicato il 23 novembre scorso in cento Paesi del mondo e divenuto in pochissimo tempo disco di platino.

Il cantautore ha voluto dedicare questo suo ultimo lavoro all'amico di sempre Pino Daniele.