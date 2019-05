Harry Potter è il personaggio di una saga che continua ad attrarre lettori di tutte le età. Lui è un aspirante mago della scuola di Hogwarts, inventato dalla scrittrice J. K. Rowling molti anni fa, ed è conosciuto per il coraggio nell'affrontare i pericoli insieme a due colleghi e amici, Ron ed Hermione.

Ultimamente, nonostante la saga sia terminata già da alcuni anni, l'autorevole sito web Pottermore, il quale tratta tutto ciò che attiene al mondo del maghetto, ha annunciato una nuova uscita. Si tratta di quattro ebook che contengono personaggi e vicende inedite e online si può leggere qualcosa sulla trama di queste nuove storie.

Nuovi arrivi targati Harry Potter

Come anticipato, per gli amanti del genere, e soprattutto per i numerosi fan dei romanzi di Harry Potter, stanno per rendersi disponibili online quattro nuove storie avventurose.

Harry Potter: 4 racconti inediti in uscita.

Il titolo di queste ultime sarà "Harry Potter: un viaggio attraverso..." e racconteranno situazioni mai menzionate nei Libri già letti da milioni di seguaci nel mondo. Comunque, nel sito 'Fantasymagazine', ad esempio, si dice che il racconto si ispira alle lezioni di magia svolte durante gli anni scolastici ad Hogwarts, le quali sono descritte anche nei libri già realizzati dalla nota autrice. La data esatta di uscita di questi inediti sarà il 27 giugno 2019 e ciascun ebook potrà essere acquistato al prezzo di 2,99 €.

Breve sinossi degli attesi ebook

I lettori dei libri della saga di Harry Potter hanno dunque la possibilità di continuare a godere del mondo che ruota attorno al maghetto. Tutto ciò grazie a questa nuova serie di testi digitali in arrivo il prossimo mese, i quali hanno un sottotitolo che fa riferimento all'argomento affrontato nel corpo del testo. A cominciare dal primo ebook, i sottotitoli sono: "Incantesimi e Difesa contro le Arti Oscure", "Pozioni ed Erbologia", "Divinazione e Astronomia" e infine "Cura delle creature magiche".

Come si può notare, sono tutti temi presenti nei romanzi di cui si compone la saga che tutti ormai conoscono. Sempre secondo 'Fantasymagazine', la differenza è che negli ebook che stanno per uscire si esaminano "personaggi pittoreschi e curiosi fatti realmente accaduti nella storia della magia, illustrando come sono collegati" ai sottotitoli nominati sopra. In sintesi, i fan avranno a che fare con una sorta di saggi, dove si mette a confronto la magia che esiste nella realtà con quella presente nell'universo potteriano.

Da ricordare che questi prodotti possono essere già prenotati online e sono leggibili in italiano, inglese, francese e tedesco. Per avere qualche informazione in più è inoltre possibile visionare la presentazione dei 4 ebook presente non appena si accede alla homepage del sito di Pottermore.