È un endorsement inaspettato da molti, ma tutto sommato non così imprevedibile quello che Laura Pausini, una delle voci più iconiche e rappresentative della musica pop italiana degli ultimi vent'anni, anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, ha deciso di fare pubblicamente nei confronti di Achille Lauro, ormai artista di prima fascia nel sempre più variegato panorama musicale del bel paese.

La cantante originaria di Faenza, che ha manifestato la sua stima artistica nei confronti del rapper e cantante attraverso alcuni commenti sulla popolarissima pagina Instagram di quest'ultimo, non ha usato mezzi termini, dichiarandosi a chiare lettere come una vera e propria 'fan' dell'autore di 'Rolls Royce'.

Achille Lauro a sinistra, Laura Pausini a destra.

'Mi piace da morire quello che scrive'

Queste le parole di Laura Pausini: "Sono pazza di lui. Mi piace da morire quello che scrive, come lo scrive, il suo modo di parlare e stare sul palco. Sono fan fan fan".

Complimenti illustri dunque, che hanno comprensibilmente suscitato i ringraziamenti del diretto interessato, evidentemente lusingato da quanto dichiarato pubblicamente dalla Pausini, questa la replica di Achille Lauro: "Sono onorato di ricevere complimenti da un artista come te, Merci Mademoiselle".

Le parole della Pausini hanno ovviamente entusiasmato molti supporter, che hanno istantaneamente iniziato a chiedere una collaborazione tra i due artisti, omonimi o quasi, dato che il vero nome di Achille Lauro è Lauro De Marinis.

Vasco Rossi: 'Dovremmo cercare di capire la trap'

Non è la prima volta – e con ogni probabilità non sarà l'ultima – che un giovane esponente della nuova scena musicale viene elogiato da vere e proprie star del music business made in Italy, sulla cresta dell'onda ormai da decenni.

Qualche tempo fa avevano infatti suscitato clamore le dichiarazioni di Elisa nei confronti di Sfera Ebbasta.

"Sfera lo seguo dai tempi di 'Figli di Papà' – aveva dichiarato la cantante a dicembre 2018 – mi è piaciuto da subito. Mi sono commossa ascoltando quel pezzo. È bello sentire un giovane che riesce a raccontare questo spaccato di realtà in maniera così veritiera".

Il mese scorso era stato invece Vasco Rossi a spezzare una lancia in favore dei due giovani artisti sopracitati, dichiarando a chiare lettere di aver gradito la performance di Achille Lauro a Sanremo, prodigandosi poi in inaspettati elogi anche nei confronti di Sfera Ebbasta e del fenomeno trap, queste le sue parole: "A me Achille Lauro è piaciuto, anche lui ha fatto la sua provocazione artistica.

Credo che anche quelli della trap, come Sfera Ebbasta, siano interessanti. Nella trap si può vedere il disagio giovanile di oggi [...]. L'idealismo del passato è morto, le nuove generazioni non ci credono più, noi, anziché condannare, dovremmo cercare di capire".