Vedere dal vivo i Metallica è sempre una grande emozione, nonostante il clima autunnale della scorsa sera all'Ippodromo Snai di San Siro. Ma comunque la band di James Hetfield ha saputo dare il massimo, ed ha regalato un concerto che tantissimi fan ricorderanno negli anni, con in aggiunta una piccola sorpresa, la cover di El Diablo dei Litfiba.

Il concerto

Con la temperatura intorno ai 10 gradi, i fan hanno aspettato davanti all'ingresso del concerto già dalle prime ore del mattino, in modo da entrare e accedere alle prime file.

James Hetfield dei Metallica in concerto

Pochi minuti prima delle 21:00, dopo l'intro di Ennio Morricone, inizia il concerto sulle note di Hardwired.

La produzione di questo tour è sicuramente di gran livello: il palco è davvero enorme, con maxi schermi a led e fuochi pirotecnici pronti a scaldare il pubblico infreddolito. All'inizio il concerto è filato liscio, anche se forse la band aveva problemi di assestamento sul palco: alle 22:00 ha ripreso a diluviare ma la band sembrava pronta e ha regalato i brani più intensi della serata come Seek and Destroy, Master of Puppets o For Whom the Bell Tolls.

Il finale è stato lasciato alla coppia di brani Nothing Else Matters e Enter Sandman, canzoni simbolo di questa grandissima band. C'è stata anche una vera e autentica sorpresa tra le canzoni suonate in scaletta: i Metallica infatti hanno voluto omaggiare i Litfiba con il celebre brano El Diablo, che è stata improvvisata dal bassista Rob Trujillo e dal chitarrista Kirk Hammett e che si può vedere nel video qui sotto. Si tratta di un elemento fisso nei tour della band: a seconda del luogo in cui suonano, il gruppo decide di eseguire dal vivo una canzone molto conosciuta in quel paese.

Anche con il vento molto forte e con la pioggia, la serata è stata buona e non si sono rilevate grosse criticità: i fan hanno dato l'ennesima prova di attaccamento verso la band di San Francisco. Questa la scaletta della serata di ieri:

The Ecstasy of Gold (Ennio Morricone)

Hardwired

The Memory Remains

Ride the Lightning

The God that Failed

The Unforgiven

Here Comes Revenge

Moth Into Flame

Sad But True

Halo on Fire

Kirk Hammett e Rob Trujillo- Cover di El Diablo dei Litfiba

St. Anger

One

Master of Puppets

For Whom The Bell Tolls

Creeping Death

Seek & Destroy

Lords Of Summer

Nothing Else Matters

Enter Sandman

Il tour dei Metallica

Dopo aver suonato in Portogallo, Spagna e Italia, la band continuerà il lunghissimo tour europeo, che toccherà i principali paesi europei fino alla fine del mese di agosto.

Dopo il nostro paese i Metallica suoneranno in Svizzera, Francia, Irlanda e poi in quasi tutte le capitali e città importanti europee: l'ultimo concerto europeo si terrà il prossimo 25 agosto in terra tedesca, a Mannheim.

A settembre non si fermano: terranno due show nella loro San Francisco, e nel mese di ottobre e di novembre saranno nuovamente on the road, stavolta in Oceania, con otto concerti complessivi, divisi tra Australia e Nuova Zelanda.

E forse, finito il lungo tour, potranno cominciare a lavorare al nuovo e atteso album in studio.