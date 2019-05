L'associazione di promozione culturale Noja Pro, attiva sul territorio di Noicattaro, comune del barese, nell'ambito del ciclo di incontri denominato "On the road" propone tre nuovi eventi previsti per i giorni 17, 24 e 30 maggio 2019. Due degli eventi si svolgeranno presso la Biblioteca comunale "Di Vittorio" con sede nella stessa cittadina barese, sita in via Principe Umberto,1. L'obiettivo è quello di far conoscere da vicino e con la partecipazione di esperti del settore, il mondo dei pellegrinaggi medievali, e soprattutto in particolare due degli itinerari "minori", ma non per questo meno importanti, che i pellegrini possono percorrere in Puglia.

Noicattaro, 'On the road' ciclo di incontri sui pellegrinaggi medievali

Si tratta della cosiddetta "Via Micaelica" e del "Cammino materano".

I tre eventi di 'On the road'

Come detto l'associazione Noja Pro propone tre diversi incontri. Si comincia subito il 17 maggio alle ore 19:00 con la conferenza dal titolo "Lungo la via Micaelica tra storia, archeologia e devozione". Qui interverranno gli archeologi medievisti Tiziana Guerrieri, Maria Teresa Nitti e Domenico Raiola, insieme a Federico Vavalle, anch'egli archeologo e presidente della stessa associazione.

Pubblicità

Gli esperti illustreranno tutti i particolari di questo itinerario di pellegrinaggio, portando i presenti sulle orme degli antichi pellegrini che si recavano al santuario di San Michele Arcangelo, sito appunto sul Gargano a Monte Sant'Angelo. Tale santuario è tra i più antichi e importanti, nonché oggetto di studio della stessa università barese ormai da tantissimi anni, che ha fondato un apposito centro di studi.

Il secondo evento è in programma invece il 24 maggio, sempre alle ore 19:00: il titolo di quest'altra conferenza sarà "Il Cammino materano: a piedi lungo la via Peuceta".

Si presenterà l'omonimo libro e l'intervento sarà curato dai componenti dell'associazione "in Itinere", ovvero Angelofabio Attolico, Claudia Focarazzo e Lorenzo Lozito.

L'incontro del 30 maggio

Giovedì 30 maggio si terrà l'ultimo degli incontri in questione. Lo stesso sarà ospitato presso il Palazzo della Cultura, sempre a Noicattaro, e avrà inizio alle ore 19:00. Il titolo della conferenza sarà il seguente: "Le lame nel territorio di Noicattaro".

Pubblicità

L'intervento è a cura dell'associazione culturale Parco Paradiso. I relatori spiegheranno che cosa sono le lame e quale è la loro origine. Si tratta in particolare di veri e propri canyon che le acque, in passato, hanno scavato nel terreno roccioso. Un'occasione unica quindi per conoscere ancora più a fondo il territorio barese e non solo. Tutti gli eventi sono gratuiti. La cittadinanza è quindi invitata a partecipare.