Il lungomare Regina Margherita di Brindisi è pronto ad accogliere la sesta edizione dello spettacolo di Hip-Hop Fresh Show, a cui quest'anno si aggiunge la dicitura di 6.0. La kermesse è infatti arrivata alla sesta edizione. Ideata dalla direttrice artistica della "Fresh Family Academy", Silvia Bevilacqua, nella prima edizione l'evento si presentò come un normale saggio di fine anno, ma sin da subito colpì i brindisini nel profondo. Oggi il Fresh Show è divenuto uno degli appuntamenti estivi più suggestivi dell'estate brindisina, anche perché si svolge in una cornice davvero particolare, ovvero proprio sotto le celebri colonne romane, simbolo incontrastato del capoluogo di provincia pugliese.

Pubblicità

Pubblicità

Quest'anno saranno come sempre quattro i gruppi che si esibiranno, i quali rappresentano i livelli in cui sono suddivisi gli allievi all'interno della scuola, ovvero bambini, intermedio, avanzato e professional.

La direttrice artistica Bevilacqua: 'Pronti a regalare uno spettacolo unico'

La direttrice artistica, Silvia Bevilacqua appunto, ha dichiarato che i ragazzi sono pronti ad offrire a tutti i cittadini uno spettacolo davvero unico, mission che la scuola "Fresh Family" persegue ogni anno.

Pubblicità

"Ogni anno cerchiamo di non fare il classico saggio, ma di realizzare un vero e proprio show coinvolgente ed emozionante", queste le parole rilasciate dalla direttrice artistica. Effettivamente ogni anno sono tantissime le persone, nell'ordine delle centinaia e forse anche più, che affollano sia il lungomare che tutta la gradinata che conduce allo storico monumento. L'evento quest'anno avrà come presentatore Yuri Caliolo, speaker radiofonico di eventi. I ragazzi si esibiranno in ben 18 coreografie con tante sorprese e colpi si scena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità Concerti E Music Festival

Appuntamento a partire dalle ore 21:00 di sabato prossimo

La "Fresh Family Academy", anche sui suoi profili social, invita tutta la cittadinanza a partecipare come sempre all'evento: si partirà sabato sera alle ore 21:00, in prima serata quindi. Ovviamente anche tutti gli allievi della scuola, insieme ai loro insegnanti e alla direttrice artistica, sono emozionati e non vedono l'ora di salire su quel palco. Silvia, che è poco più che trentenne, ringrazia di vero cuore gli sponsor, che anche quest'anno gli hanno permesso di realizzare questo grande evento, ma anche e soprattutto i suoi genitori, che non smettono mai di sostenerla.

Quando il "Fresh Show" è nato forse in pochi credevano che sarebbe diventata una manifestazione del genere, capace di attirare gente da tutta la città ma anche dall'intera provincia e non solo. Recentemente, precisamente il 26 maggio scorso, alcuni allievi della scuola si sono classificati primi alla gara denominata H2R Hip-Hop Revolution, che si è tenuta nel quartiere fieristico di Padova.