A quanto pare in casa Disney Pixar le novità non mancano mai. "Toy Story 4" uscirà a breve nelle sale cinematografiche (il 21 Giugno negli USA ed il 26 Giugno in Italia), mentre poche settimane fa è stato pubblicato il primo trailer del film d'animazione "Onward", atteso al Cinema per la prossima primavera. Ma non è finita qui. La Pixar, infatti, non perde tempo e proprio oggi ha annunciato un nuovo titolo per l'estate del 2020, "Soul".

Disney Pixar 'Soul': trama e data d'uscita

La notizia è stata pubblicata proprio questo pomeriggio.

La Pixar ha aperto una nuova pagina Facebook dedicata interamente al film, annunciando sui suoi canali social che "Esattamente fra un anno, a partire da oggi, gli studi d'animazione Pixar vi porteranno in un viaggio dalle strade di New York verso un regno cosmico, per scoprire le risposte alle domande più importanti della vita. Disney & Pixar 'Soul' arriverà nei cinema il 19 Giugno 2020".

Il lungometraggio, dunque, esplorerà diversi aspetti della personalità umana, tentando di fornire risposte ad alcuni dei dilemmi più reconditi della nostra natura.

La tag line del film recita: "Ti sei mai domandato da dove provengono le tue passioni, i tuoi interessi, i tuoi sogni? Cos'è che rende ti rende proprio... Te stesso?". Indubbiamente un tema profondo ed interessante, che sarà in grado di catturare l'attenzione di grandi e piccini grazie alla tipica maestria della casa d'animazione più acclamata al mondo.

Regia e produzione

Alla regia del nuovo film troveremo nuovamente Pete Docter, già regista di "Monsters & Co.", "Up" ed "Inside Out".

Vincitore di due premi Oscar nella categoria "Miglior film d'animazione", è sceneggiatore, animatore e produttore esecutivo di numerosi titoli Pixar fin dagli albori.

"Up" ed "Inside Out" hanno già affrontato temi molto delicati ed introspettivi, quali il controllo delle proprie emozioni o la realizzazione di un sogno rimasto nel cassetto fino alla tarda età. Possiamo supporre, perciò, che anche "Soul" sarà capace di trasportarci in un viaggio entusiasmante alla scoperta di noi stessi e della nostra interiorità.

Dana Murray, nominata agli Oscar come produttrice del cortometraggio "Lou" e collaboratrice per "Inside Out", "Up" e "Ratatouille", sarà invece produttrice del film.

In attesa di ulteriori notizie riguardanti trama, personaggi e doppiatori di "Soul", non ci resta che accogliere al cinema un nuovo classico targato Disney Pixar come "Toy Story 4". Il film è già stato definito dalla critica "un grande trionfo" e Rotten Tomatoes l'ha accolto esclusivamente con voti positivi.

Il successo delle collaborazioni Disney Pixar è ormai ininterrotto da più di 20 anni e una cosa è certa: le due case di produzione hanno ancora molto da raccontare.