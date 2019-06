Johnny Depp da sempre è uno dei personaggi hollywoodiani più eccentrici e controversi, ma anche acclamati da fan e critica. A causa di una serie di relazioni importanti finite male e di comportamenti alquanto discutibili, spesso è finito sulla cresta dell'onda mediatica, ma tralasciando gli aspetti più superficiali, si è sempre dimostrato all'altezza dei suoi lavori sia in campo cinematografico che musicale.

L'artista ha investito molto nei due nuovi progetti che lo vedranno protagonista in questo periodo: dopo alcuni anni si è ritrovato con la sua band e ha realizzato un album, "Rise", e al contempo arriva nelle sale cinematografiche con "Arrivederci professore".

L'attore statunitense riesce sempre ad attirare il pubblico, mentre ultimamente la critica non ha apprezzato le sue interpretazioni, poiché lo vorrebbe finalmente vedere alle prese con una pellicola dai toni meno umoristico-dissacranti e più tragici.

Uscirà il 20 giugno in Italia 'Arrivederci professore'

Si tratta di un film impegnato che vede un Johnny Depp profondo e toccante. Del resto, non è la prima volta che trasmette queste emozioni: basti pensare a "Edward mani di forbice" di Tim Burton, oppure a "Buon compleanno Mr. Grape", che gli hanno consentito di essere uno degli interpreti più apprezzati al mondo.

A partire dal 2000 ha lavorato in film che sono diventati dei veri e propri cult come "Chocolat" di Lasse Hallström, "Blow" di Ted Demme e "La vera storia di Jack lo squartatore", solo per citarne alcuni. Dotato di un grande fascino che però non ostenta quando il ruolo non lo richiede, è sicuramente in grado di catturare il pubblico con il suo talento innato.

Nella nuova pellicola, Depp ricopre il ruolo di un professore delle scuole superiori che all'improvviso scopre di avere un cancro in fase terminale, e che quindi gli restano pochi mesi da vivere, e così decide di cambiare profondamente la sua esistenza.

Inizierà a lanciarsi in una relazione amorosa senza troppe aspettative, cercando di non rimanervi coinvolto, e cambierà il modo di affrontare il suo lavoro, trasmettendo agli alunni la filosofia del vivere "qui e ora".

Il regista è Wayne Roberts, famoso per aver scritto e diretto "Katie says goodbye", drammatica storia di una cameriera diciassettenne che decide di iniziare a lavorare come escort per finanziare il suo trasferimento a San Francisco.

Depp: esce anche il nuovo album 'Rise'

Johnny Depp ha deciso di fare le cose in grande - come nel suo stile dopotutto - e, dopo l'uscita del nuovo film, a partire dal 21 giugno verrà lanciato "Rise", nuovo album del gruppo rock Hollywood Vampires, di cui l'attore fa parte insieme ad Alice Cooper e Joe Perry.

Il disco, prodotto da Tommy Henriksen, arriva a quattro anni di distanza dal primo lavoro pubblicato dalla band. È composto da 16 tracce, la maggior parte delle quali inedite, mentre ci sono tre cover, ovvero: "Heroes" di David Bowie, "People Who Died" della Jim Carroll Band e "You Can't Put Your Arms Around A Memory" di Johnny Thunder.