Eddie Vedder la scorsa sera ha suonato a Barolo (Cuneo) sul palco del Collisioni Festival in occasione del suo tour solista. Concerto di spessore per il cantante dei Pearl Jam, che ama l'Italia ed ogni volta che torna nel nostro paese viene sempre accolto in modo trionfale. Curiosi alcuni siparietti che si sono verificati sia dentro che lontano dal palco di Piazza Colbert.

In vino veritas

Eddie Vedder durante il suo tour solista ama scherzare col pubblico.

Pubblicità

Pubblicità

E lo fa anche in occasione del concerto di Barolo: "Non ho mai suonato così vicino alla cucina di qualcuno", ha detto Vedder. Infatti a non molti metri di distanza dal palco si può vedere un balcone, dove è seduta una signora anziana che guarda con curiosità verso il palco e verso la folla.

E non a caso è lei, la signora anziana, la 'elderly woman', potrebbe aver ispirato la scaletta visto che il brano seguente è Elderly woman behind the counter in a small town, brano dei Pearl Jam, contenuto nel loro secondo album VS.

Dopo lo show trionfale del Firenze Rocks, davanti ad un pubblico più ridotto, ma comunque estasiato, Vedder ha saputo regalare grandi emozioni in questa sua nuova performance come solista. Non è mancato il siparietto col vino, che Vedder ama davvero tanto: il cantante tira fuori una bottiglia di vino Barolo, dopo aver bevuto la birra poco prima. E ovviamente non beve da solo, visto che ama condividere la bottiglia con le prime file.

Il concerto

Vedder ha saputo alternare la chitarra acustica e poi l'elettrica, ed è stato accompagnato dal quartetto d'archi nella parte finale dello show.

Pubblicità

Tantissimi brani dei Pearl Jam, e tantissime cover. Da Cat Stevens e Cat Power, dai Beatles ai Clash, dai Pink Floyd alla celebre cover di Neil Young, Rockin'in the free world, diventata un must come durante i concerti dei Pearl Jam.

Tanti i brani dei Pearl Jam: Vedder esplora tutta la discografia della band statunitense, regalando deliziose versione in acustico come Better Man e Porch, o Wishlist con la chitarra elettrica.

Scaletta

La scaletta del concerto è stata così composta:

Keep Me in Your Heart (Warren Zevon cover)

Don't Be Shy (Cat Stevens cover)

You've Got to Hide Your Love Away (Beatles cover)

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

I Am Mine

Brain Damage (Pink Floyd cover)

Sometimes

Good Woman (Cat Power cover)

Wishlist

Indifference

Far Behind

Long Road

Guaranteed

Can't Keep

Just Breathe

Better Man

Last Kiss

Porch

Bis