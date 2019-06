Venerdì scorso Gemitaiz e MadMan sono entrati di diritto nella storia della musica italiana con il brano 'Veleno 7'. Il pezzo infatti – settimo capitolo di una fortunata saga di featuring tra i due artisti, iniziata nei primi anni delle loro, entrambe fortunatissime, carriere nel mondo della musica – ha totalizzato oltre 1.800.000 ascolti in streaming in sole 24 ore, realizzando così il nuovo record italiano, superando di gran lunga il risultato del record precedente (1.500.000 stream in 24 ore), fatto registrare da Mahmood con il brano 'Soldi'.

Pubblicità

Pubblicità

Ciliegina sulla torta l'ingresso di 'Veleno 7' al 31esimo posto della classifica mondiale di Spotify, anche in questo caso si tratta di record italiano.

Il pezzo, pubblicato quasi senza preavviso – è stato annunciato il giorno stesso della pubblicazione – ha riacceso le speranze di molti fan relativamente alla possibilità che i due artisti, entrambi sotto contratto con la Tanta Roba Label, possano realizzare un album di coppia in tempi relativamente rapidi.

Gemitaiz a sinistra, MadMan a destra.

'Non lo chiameremo Kepler 2'

Nel 2014 MadMan e Gemitaiz avevano infatti pubblicato 'Kepler', un disco realizzato a quattro mani, che aveva ampiamente soddisfatto le aspettative del pubblico. Di conseguenza in questi giorni molti fan stanno chiedendo a gran voce un 'Kepler 2'.

Durante una recente intervista concessa a La Stampa, Gemitaiz e MadMan hanno avuto modo di alimentare ulteriormente le speranze dei fan, spiegando come l'idea di un altro disco di coppia sia a dir poco concreta.

Pubblicità

Queste le parole di Gemitaiz, che ha voluto fare anche una precisazione relativa al titolo di questo nuovo album di coppia: "Kepler 2 ? Non ho ancora capito questa cosa: perché noi dobbiamo fare la parte 2 di Kepler ? Non possiamo fare un altro disco ? Noi vogliamo fare un altro disco. Lo faremo, ci sarà spazio per un altro disco insieme, prima o poi lo facciamo, ma non si chiamerà Kepler 2".

Gli indizi lasciati in passato

In una vecchia intervista del 2017 Gemitaiz aveva già descritto come a dir poco concreta la possibilità di un nuovo disco con MadMan, spiegando come per lui ed il suo storico amico e collaboratore lavorare insieme sia un processo in tutto e per tutto spontaneo.

"Sicuramente io MadMan faremo un altro disco insieme – aveva dichiarato il rapper romano classe 1998 ai microfoni di Adnkronos – questa cosa è certa. Sia perché è un tipo di lavoro che ci permette di fare cose diverse dall'ordinario, sia perché essendo amici ci divertiremmo sicuramente a scriverlo. Basta andare in vacanza insieme con delle basi nel pc, poi il disco esce fuori in maniera spontanea".

Insomma, non si sa bene quando, ma un disco in collaborazione tra Gemitaiz e MadMan verrà sicuramente alla luce.