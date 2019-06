Si avvicina il 5 luglio, giorno previsto per l'uscita dell'attesissimo Machete Mixtape volume 4, quarto capitolo dell'ormai storica saga di mixtape del Machete Crew. Al progetto, come di consuetudine, prenderanno parte anche tanti top player del Rap italiano non appartenenti al collettivo, come ad esempio Marracash e Fabri Fibra, ma anche la rivelazione dello street rap italiano nel 2019, Massimo Pericolo.

Inutile dire che le aspettative dei supporter, vista la significativa quantità di artisti di primo piano che prenderanno parte al disco, sono altissime.

Pubblicità

Pubblicità

Il marketing fuori dagli schemi del Machete Cew

In questi giorni si è parlato molto del marketing attuato da Salmo e soci per promuovere il disco, che è stato annunciato con un QR Code proiettato alla stazione centrale di Milano. Precedentemente tutti i membri del Machete Crew avevano pubblicato delle misteriose foto bianche sui loro canali social, ricevendo anche un commento ironico di Gué Pequeno, che ormai da giorni continua a far discutere gli appassionati, dato che più di qualcuno lo ha interpretato come un gesto velatamente polemico.

Pubblicità

Oggi a far discutere è un'altra possibile mossa di marketing fuori dagli schemi attuata dai macheteros. Una traccia di Salmo e Dani Faiv è infatti comparsa online, prima su alcuni canali Telegram e successivamente su svariati canali YouTube. Si tratta di un remix della popolare hit 'Wow', di Post Malone.

All'inizio tutti hanno pensato ad un classico leak del pezzo, circostanza sicuramente plausibile, e ormai quasi abituale nel mondo della musica, ma col passare delle ore sul web ha iniziato a farsi largo l'ipotesi che a diffondere la traccia possano essere stati direttamente i membri del Machete Crew, concretizzando l'ennesima mossa di 'marketing alternativo'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Rap

Il pezzo è stato infatti diffuso da un canale Telegram che sembra essere legato al collettivo di Salmo e Nitro. Non è ancora chiaro perché il collettivo avrebbe deciso di muoversi in questa maniera, ciò che c'è di certo è che il remix di 'Wow' non fa parte della tracklist ufficiale del Machete Mixtape Volume 4 diffusa nei giorni scorsi.

L'ipotesi che ci siano altre tracce

La notizia ha rianimato la convinzione, ampiamente diffusa tra molti osservatori ed addetti ai lavori, che le tracce presenti nella tracklist ufficiale del Machete Mixtape Volume 4 non siano tutte quelle che poi faranno effettivamente parte del disco.

Nei giorni scorsi infatti in molti avevano fatto notare come lo screenshoot pubblicato dai rapper Machete per annunciare la tracklist potesse in realtà lasciar intendere la presenza di ulteriori tracce. Se così sarà o meno lo scopriremo con ogni probabilità il prossimo 5 luglio, al momento la certezza è solo una: ancora una volta il marketing non convenzionale di Salmo e soci sembra aver fatto centro, monopolizzando le attenzioni degli appassionati di rap italiano sul quarto capitolo del Machete Mixtape.