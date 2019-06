Marco Mengoni, ormai soprannominato l’uomo dei record, ha ricevuto altre due certificazioni da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana): il disco d’oro per il suo ultimo singolo Muhammad Ali e il sesto disco di platino per Guerriero. Con quest’ultimo l’artista raggiunge quota cinquanta. Ben cinquanta sono i dischi di platino ricevuti da Marco in dieci anni di carriera. Infatti proprio quest'anno Marco Mengoni festeggia dieci anni dalla sua vittoria a X-Factor, dall'inizio di tutto.

Questa la lista completa solo delle canzoni che sono state premiate con il disco di platino: Credimi Ancora, In Un Giorno Qualunque, L’Essenziale, Pronto A Correre, Non Passerai, Guerriero, Esseri Umani, Io Ti Aspetto, Ti Ho Voluto Bene Veramente, Parole In Circolo, Sai Che, Solo Due Satelliti, Onde, Come Neve, Hola (I Say), Voglio e Ad Occhi Chiusi.

Marco Mengoni chiama e la community risponde

Per celebrare questo importante traguardo insieme ai suoi fan Marco, che si sa non è molto propenso all'utilizzo spropositato dei social, ha pubblicato una foto con una bellissima dedica per il suo Esercito.

Fonte: profilo Twitter di Marco Mengoni

10 anni che passano leggeri come piuma, 30 anni che un lampo gli fa un baffo, 50 platini che invece pesano perché mi ricordano quanto avete camminato e state ancora camminando al fianco della mia musica, delle mie idee e delle piccole e grandi rivoluzioni.#Mengoni50Platino pic.twitter.com/OCDSloyXLz — Marco Mengoni (@mengonimarco) 10 giugno 2019

La reazione dei suoi fan non si è fatta attendere e hanno mandato subito in trend topic su Twitter l'hashtag Mengoni50Platino facendolo rimanere in tendenza per più di cinque ore.

Qualsiasi occasione è buona per festeggiare il cantante, quest'anno in particolare dato il decimo anniversario di carriera, l'affetto della sua community sul web si fa sempre sentire per bene. Quello che si nota è sicuramente la loro fedeltà, sono lì che lo sostengono da dieci anni tondi e sono lì pronti a sostenerlo per altrettanti dieci.

Il bene reciproco tra noi e Marco è lampante, in quel post c'è solo l'amore che prova nei nostri confronti e un rapporto come il nostro sono in pochi ad averlo#Mengoni50Platino — Vale (@agramoflove) 10 giugno 2019

Marco Mengoni: un tour appena finito e un tour da iniziare

Marco è appena stato nei palazzetti di tutta Italia con il suo Mengoni Live, con venti date in dieci città è partito il 27 aprile da Torino e si è concluso a Bologna il 30 maggio.

Ma chi si ferma è perduto, e quindi Marco Mengoni tornerà con cinque date estive in cinque stupendi luoghi immersi nella natura. Sarà a Fontanellato in provincia di Parma il 14 luglio nel Labirinto Della Masone, andrà in Sicilia a Santo Stefano Quisquina il 18 luglio al Teatro Andromeda, il 21 luglio sarà invece a Sigillo in provincia di Perugia al Parco Del Monte Cucco per un evento gratuito, a Cava La Beola Di Monte a Montecrestese in provincia di Verbania il 24 luglio, finendo con la data del 28 luglio a Tarvisio in provincia di Udine nei meravigliosi Laghi Di Fusine.

Per poi tornare nei palazzetti a novembre per la seconda parte del Mengoni Live. Ad annunciare le date autunnali è stato il pubblico durante il concerto di Firenze di maggio, proprio così, di seguito il video che ha immortalato il momento.