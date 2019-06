Morgan, ormai protagonista delle pagine dei giornali da settimane a causa dello sfratto, non smette di far parlare di sé. Il suo ultimo concerto di venerdì 28 giugno ad Avellino ha sollevato ulteriori polemiche. Il cantante, poco prima di iniziare ad esibirsi, si è sfogato su Facebook con un lungo post.

Il concerto di Morgan ad Avellino: il lungo sfogo

Marco Castoldi ha scritto, sotto una foto che ritraeva il palco su cui avrebbe cantato di lì a poco, che lo scenario non era degno di un artista del suo calibro.

Amareggiato dalla scenografia che gli era stata preparata dagli organizzatori di Avellino, il musicista ha dichiarato di sentirsi umiliato nel dover cantare per 5.000 euro in una strada, dopo quello che ha passato. Ha aggiunto che, proprio perché adesso si trova al centro dell'attenzione mediatica, avrebbe meritato un cachet più alto perché quello di ieri non gli sarebbe servito nemmeno per le spese di viaggio.

Il web contro Morgan

Le polemiche non si sono fatte mancare.

Appena subito dopo la pubblicazione del lungo post, i fan e soprattutto gli Avellinesi si sono scagliati contro Morgan in difesa della propria città. Il web è insorto appellandosi alla mancanza di umiltà del cantautore che si è autodefinito un grande artista, mettendo in dubbio la sua serietà e le sue doti canore.

Marco Castoldi, nella sua lunga dichiarazione, ha affermato che avrebbe donato l'incasso della serata ai senzatetto e che questo sarebbe stato il primo di una serie di contributi che ha intenzione di destinare a chi non ha una casa.

Le buone intenzioni e la frustrazione del cantante, però, non sono state comprese e tollerate da molti che hanno commentato con rabbia mettendo soprattutto a confronto l'incasso di Morgan con gli stipendi che percepiscono le persone comuni.

I commenti non si sono fermati solo alla disapprovazione di quanto detto dal cantante. Molti sono stati gli insulti pesanti e molti altri sono stati gli utenti che hanno sottolineato la difficoltà che altri cantanti hanno dovuto superare durante la loro carriera, come ad esempio Mia Martini e Renato Zero che si sono ritrovati a dover esibirsi in posti ben più semplici di quello.

Inoltre, molti fan hanno ricordato a Morgan che nello scenario avellinese si sono esibiti artisti del calibro di Pino Daniele, Franco Battiato e Steve Vai.

Per Morgan è un periodo difficile

L'artista sta affrontando un periodo molto difficile, legato al crollo economico che gli ha portato via la casa e, probabilmente, si tratta di un declino che è iniziato molto prima. Morgan ha sempre parlato del crollo avuto dopo la sua relazione con Asia Argento come di un momento che ha segnato tutta la sua vita.

Adesso sta tentando di rialzarsi con il lavoro, ma non si è sentito rispettato in un contesto come quello di ieri dove, come ha dichiarato, si è sentito trattato come un principiante a dispetto di anni di gavetta e di studio.