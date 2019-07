Il 7 luglio del 1980 è una data molto importante per tutti i fan dei Led Zeppelin: a Berlino infatti la band di Jimmy Page teneva il suo ultimo concerto insieme. In quell'estate la band aveva organizzato un piccolo tour di 14 concerti che avrebbe attraversato l'Europa tra il mese di giugno e il mese di luglio. L'ultima tappa di questo tour era a Berlino Ovest.

Il tour finale

In quell'estate di 39 anni fa, i Led Zeppelin non erano più all'apice del successo e dovevano tenere il passo giusto per non rimanere schiacciati dalla scena new wave e punk.

Pubblicità

Pubblicità

Per il tour del 1980 molte parti, solitamente rituali nei tour dei Led Zeppelin, sono state cancellate, come l'eccezionale assolo di batteria di John Bonham in Moby Dick, o l'assolo di Jimmy Page con l'archetto di violino, durante l'esecuzione di Dazed and Confused, senza escludere nemmeno il lungo intro alle tastiere di John Paul Jones in occasione di No Quarter.

In sostanza il tour dei Led Zeppelin in quell'estate era molto più povero e ridotto all'osso: anche il palco è stato sensibilmente ridotto, con l'assenza di laser, fumogeni e schermi giganti usati nei tour passati.

Pubblicità

A completare l'immagine diversa della band ha contribuito anche il look dei musicisti, con i capelli tagliati e con abiti sicuramente meno appariscenti e vistosi, a partire da Robert Plant.

Molti spettacoli del tour sono stati registrati, ma nulla è stato girato a livello professionale: di quell'ultimo concerto qui sotto si può ascoltare l'audio completo. Durante lo show i Led Zeppelin, dopo aver aperto con Train Kept A-Rollin', brano che erano soliti suonare ai loro esordi musicali nel 1968, hanno spaziato tra i brani più significativi della loro discografia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

Mancano alcune perle, la scaletta sembra ridotta all'osso: tuttavia non mancano brani come Kashmir, Stairway to Heaven e Whole Lotta Love, brano conclusivo della loro esibizione.

Train Kept a Rollin',

Nobody's Fault But Mine,

(Out On the Tiles intro)

Black Dog,

In The Evening,

Rain Song,

Hot Dog,

All My Love,

Trampled Underfoot,

Since I've Been Loving You,

White Summer ~ Black Mountainside,

Kashmir,

Stairway to Heaven,

Rock and Roll,

Whole Lotta Love

La morte di John Bonham

Circa due settimane prima di quest'ultimo spettacolo, durante un concerto a Norimberga, Bonham ha avuto un collasso dopo la terza canzone in scaletta ed il concerto è stato annullato.

Il resto del tour è andato avanti senza incidenti, ma l'alcolismo del batterista era completamente fuori controllo. Purtroppo pochi mesi dopo, il 25 settembre del 1980 dopo aver bevuto circa 40 vodka, John Bonham lascerà questo mondo.

I Led Zeppelin avevano in programma dopo l'estate un tour negli Stati Uniti: avevano già messo i biglietti in vendita per i concerti che avrebbero dovuto tenersi in autunno, ma la morte del batterista ha completamente stravolto i piani.

Pubblicità

Alcuni hanno sostenuto che la band avrebbe voluto continuare con un nuovo batterista ma a dicembre è arrivato il comunicato finale del loro scioglimento.